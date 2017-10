Billy Joel bude v 68 letech opět otcem. Třetího potomka se dočká brzy

„Dítě by se mělo narodit příští měsíc,“ prozradil v rozhovoru pro Belfast Telegraph nadšený Billy Joel, který s manželkou vychovává dvouletou dceru. „V noci hezky spí, doufám, že i druhé dítě bude takové.“

Uznávaný klavírista a hudebník také prozradil, že jeho nejmladší potomek netráví čas u televize a koukáním na pohádky, ale nejraději si hraje venku.

Autor hitů jako Piano Man, She’s Always a Woman či Uptown Girl byl ženatý celkem čtyřikrát. První ženu Elizabeth Weberovou si vzal v roce 1973 a rozvedli se po devíti letech manželství. Druhou manželkou byla od roku 1985 modelka Christie Brinkleyová, s níž má dceru. Rozvod přišel v roce 1994. Třetí svatba se konala o 10 let později a hudebník si vzal Katie Leeovou. Jejich manželství vydrželo pět let.

Současnou partnerku, krasojezdkyni Alexis Roderickovou, si vzal po pětiletém vztahu v roce 2015. Obřad se konal v Joelově honosném sídle na newyorském Long Islandu. O měsíc později se manželům narodila dcera.