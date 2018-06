Thornton přiznal, že nosil na krku medailon s krví Angeliny Jolie

Bulvární deníky měly v letech 1995 až 2003 žně, když byli Billy Bob Thornton a Angelina Jolie spolu. Herec kvůli o dvacet let mladší kolegyni opustil herečku Lauru Dernovou, s níž byl zasnouben.

Vzali se v roce 2000 a jejich svazek provázely šílené zkazky o tom, že mají v přízemí domu mučírnu. Thornton teď uvedl věc na pravou míru a vysvětlil, že to bylo jen nahrávací studio.

Ale zprávy o tom, že nosil na krku krev svého protějšku, Thornton potvrdil. „Příběh o těch ampulích krve, co jsme měli nosit na krku, je jednoduchý. Znáte medailonky, které koupíte prázdné, dáte do nich obrázek své babičky a nosíte ho na krku? Ona koupila dva takové. Byli jsme dlouho od sebe, protože ona točila Tomb Raider a já Ples příšer, tak ji napadlo, že by bylo zajímavé a romantické, kdybychom vzali žiletku, řízli se do prstů, potřísnili ty medailonky trochou krve a nosili to na krku, jako nosíte třeba loknu vlasů svého syna nebo dcery. Stejná věc. No oni psali, že nosíme čtvrtlitrovou sklenici krve na krku, jsme upíři a žijeme v hladomorně,“ svěřil Thornton v rozhovoru pro Hollywood Reporter.

„Bylo to šílené. Od roku 95 až do doby, kdy jsme se s Angelinou rozešli, což bylo myslím v roce 2003, to byla smršť,“ říká herec.

Angelina Jolie také nosila na těle tetování zasvěcené Thorntonovi. Po rozvodu se ho pak laserem zbavila. Nyní má na těle řadu tetování týkajících se jejích dětí. S každým dítětem přibyly na levém rameni geografické souřadnice jeho místa narození. Na zádech má pak buddhistický nápis věnovaný synovi Maddoxovi.

Angelina Jolie nosila jméno manžela na své paži.

Angelina Jolie je teď potřetí vdaná za otce svých dětí Brada Pitta.

Billy Bob Thornton od roku 2003 žije s vizážistkou Connie Anglandovu. Zatím si ji nevzal, ačkoli se svateb nikdy nebál. Byl ženatý už pětkrát. Poprvé se oženil v roce 1978 s Melissou Lee Gatlinou. Manželství vydrželo dva roky, stejně jako to další s Toni Lawrencovou. Třetí manželkou byla opět dva roky Cynda Williamsová, kterou si vzal v roce 1990 a počtvrté se ženil v roce 1993 s Pietrou Dawn Cherniakovou, s níž vydržel čtyři roky. Manželství s Angelinou Jolie je zatím jeho poslední.