Exmanžel Angeliny Jolie Billy Bob Thornton je pošesté ženatý

Thorntonova svatba proběhla už v říjnu loňského roku v jejich domě v Los Angeles a byla na ní jen rodina snoubenců. Herci se ale podařilo až dosud tajit, že je znovu ženatým mužem. Časopisu People manželství potvrdil hercův mluvčí.

Poslední hercovou manželkou byla Angelina Jolie, s níž se rozvedl v roce 2003. Brzy potom se dal dohromady s Anglandovou a v roce 2004 se jim narodila dcera Bella.

Anglandová je už jeho šestou ženou. Poprvé se oženil v roce 1978 s Melissou Lee Gatlinou. Manželství vydrželo dva roky, stejně jako to další s Toni Lawrencovou. Třetí manželkou byla opět dva roky Cynda Williamsová, kterou si vzal v roce 1990 a počtvrté se ženil v roce 1993 s Pietrou Dawn Cherniakovou, s níž vydržel čtyři roky. Angelinu Jolie si vzal v roce 2000. „Bylo to šílené. Od roku 95 až do doby, kdy jsme se s Angelinou rozešli, což bylo myslím v roce 2003, to byla smršť,“ řekl herec ke vztahu se současnou manželkou Brada Pitta.