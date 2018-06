Thornton: Nechápu, jak může někdo poslouchat politické názory celebrit

„Mám pocit, že někdy je to trochu dost přitažené za vlasy s těmi celebritami, které mají potřebu mluvit o politice. My totiž vůbec netušíme, co se děje v zákulisí těchto politiků. Měl jsem několik oblíbených senátorů a prezidentů za ty roky, ale opravdu netuším, proč se lidé tak zajímají o to, co o politice říká nějaký bavič,“ diví se exmanžel Angeliny Jolie.

Překvapilo ho také, že některé z celebrit zvažují kandidovat v roce 2020 v prezidentských volbách. Mluvil o tom rapper Kanye West, spekuluje se o moderátorce Oprah Winfreyové a Kim Kardashianová nedávno prohlásila, že „nikdy neříkej nikdy.“

Thornton upřímně přiznává, že není celebritou, která by měla nabubřelé sebevědomí a viděla se ve významném politickém úřadě.

„Abych byl naprosto upřímný, nemám zrovna skvělé vzdělání, trpím vážnou formou dyslexie a mám obsedantně-kompulzivní poruchu, nejsem zrovna člověk, jehož byste chtěli mít jako kandidáta na cokoli,“ dodal Thornton v rozhovoru pro australský deník The Telegraph.



Herec je pošesté ženatý a má čtyři děti. První manželku Melissu Lee Gatlinovou si vzal v roce 1978 a rozvedli se o dva roky později. S druhou manželkou Toni Lawrenceovou se rozvedl také po dvou letech, v roce 1988. Pak následovalo opět dvouleté manželství se Cyndou Williamsovou, s níž se rozvedl v roce 1992.

Se čtvrtou manželkou Pietrou Dawn Cherniakovou, kterou si vzal v roce 1993, se rozvedl po čtyřech letech. Jeho pátou manželkou byla Angelina Jolie. Vzali se v roce 2000 a rozvedli v roce 2003. Před čtyřmi lety se jeho šestou manželkou stala Connie Anglandová.