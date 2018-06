Billboard s nahou herečkou Mooreovou má zmizet z Benátek

Herečka Julianne Mooreová pózovala pro značku Bulgari zcela nahá. Přesto je kampaň velmi cudná. Z těla Američanky je vidět jen málo, intimní místa zakrývá na všech snímcích kabelka a dvě roztomilá lvíčata. V době kdy nahota není nic zvláštního a reklamní kampaně se předhánějí v lascivnosti, se snímky s Mooreovou zdají až nudné.

Prosvítající bílá kůže herečky však rozlítila benátské strážce morálky natolik, že požadují odstranění billboardu ze slavného náměstí. Podle právě zvoleného starosty města Giorgia Orsoniho je třeba billboard vyměnit za jiný, kde je Mooreová oblečená.

"Reklama ukazující nahou ženu na pohovce není vhodná pro náměstí Svatého Marka," řekl Orsoni italským novinám.

Jak uvedl britský Telegraph, na benátskou městskou radu se už několikrát snesla vlna kritiky za to, že umožňuje inzerentům vystavit billboardy na průčelí staletých paláců. Třeba kampaň firmy Coca-Cola letos úplně zakryla proslulý Most Vzdechů, pojmenovaný podle nářku odsouzenců na smrt, kteří tudy putovali z Dóžecího paláce do vězení.

Benátští úředníci se hájí tím, že díky reklamám mohou památky udržovat a restaurovat i v době, kdy italská vláda výrazně snížila dotace na tuto činnost.

"I s ohledem na to, že jsou Benátky součástí současného světa, nemůžeme přijmout obrazy v hollywoodském stylu. Existují inteligentní sponzoři a my nesmíme přijímat reklamu, která se hodí pro Times Square, ale ne pro Benátky," myslí si prezident benátské nadace Marino Folin.