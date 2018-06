Billboard s Josefem a Marií v posteli vzbudil odpor

Farář anglikánské církve v Aucklandu na Novém Zélandu vyvěsil kontroverzní billboard zobrazující Josefa s Marií v posteli. Smutný Josef leží vedle Marie, která naštvaně kouká do nebe a vše korunují slova o tom, jaký je Josef chudák, protože Bohu je těžké se vyrovnat.

Reverend Glynn Cardy prohlásil, že má plakát vyzvat lidi k přemýšlení nad tím, jestli je Bůh muž a jaký je skutečný smysl Vánoc.

"Myslíme si, že Bůh je síla lásky, kterou nám ukazuje Ježíš, což je něco jiného než obyčejný muž v nebi," řekl reverend Cardy místním médiím, když billboard v Aucklandu odhalil. "Tento plakát se snaží parodovat a zesměšnit doslovné chápání Boha jako muže, který oplodnil Marii," dodal.

Jeho čin okamžitě rozvířil debatu. "Církev může mluvit o neposkvrněném početí uvnitř kostela, ale ukazovat to na ulici našim dětem je nezodpovědné a zbytečné. Když to zjednodušíte ukázkou, jak to Josef umí v posteli ve srovnání s Bohem, tak to uráží i nevěřící," řekl Bob McCoskrie, prezident organizace Family First.

Mezitím, co lidé diskutovali o billboardu, vyšplhal se muž s kbelíkem hnědé barvy na střechu svého vozu a vyřešil jejich debaty rázným způsobem. Plakát přemaloval a ujel. "Je zřejmě pár lidí, kteří chtějí bránit tu mužskou představu Boha na nebesích, kterou tenhle plakát kritizuje," řekl k jeho činu reverend Cardy.