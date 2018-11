Už teď vím, co bude na mém náhrobku, říká Bill Nighy z Lásky nebeské

Vánoční komedie režiséra Richarda Curtise patří podle filmových kritiků mezi nejlepší romantické filmy všech dob. „Curtis mi změnil život, díky filmu, do kterého tvůrci nehledali rockového boha, ale rockového idiota, proto jsem nemusel na čtené zkoušce ani zpívat,“ řekl krátce před benefičním promítání Lásky nebeské v multikině na Chodově.

To, že je film populární po celém světě, herce těší, protože se dokonce v hlavním vánočním čase vysílá i v Anglii. „Ve Velké Británii uvádějí Lásku nebeskou ještě před projevem královny. Myslím, že až umřu, na mém náhrobku bude napsáno: ‚Děti, nekupujte drogy, staňte se slavnými a budete je dostávat zdarma‘,“ připomenul Nighy slavnou hlášku z filmu.

Prahu herec navštívil poprvé, a přestože sem přijel pracovat, pár věcí mu z hlavního města určitě utkvělo v hlavě. „Praha se mi líbí. Neříkám to jen tak, že se mi líbí. Cítím se blbě, že jsem tu nikdy nebyl. Už když jsme přijížděli autem, říkal jsem si, proč jsem návštěvu Prahy tak dlouho odkládal,“ prohlásil.

Strašně jsem si to užil, pochvaloval si herec, kterého prý Praha krásně přivítala a on stihl navštívit i několik krásných míst. „Rovnou z letiště jsem navštívil katedrálu sv. Víta. Nečekal jsem, že je tak krásná a obrovská. Pak jsem byl na Hradě, který byl také ohromující. Staré a relativně moderní v jednom. Bylo to prostě pohádkové. Určitě si budu dlouho pamatovat, jak jsem seděl v kavárně a pozoroval západ slunce za Karlovým mostem a k tomu skvělý halibut k večeři,“ s nadšením přiznal Nighy, který si své soukromí jinak velmi střeží.

Jeho přáním je strávit v Praze jednou i dovolenou. Jeho průvodce městem mu dal i vizitku a řekl mu, že jestli znovu přijede, o všechno se postará. Herec si rovněž všiml, že jsou zde velmi krásné ženy. „Neměl bych to komentovat. Toho jsem si samozřejmě všiml. Je známé, že jste krásné. Jako chlap jsem měl určité výhody. Seděl jsem v kavárně a jenom jsem pozoroval a teď se i kvůli vám červenám,“ dodal sympatický herec, který se kdysi chtěl stát novinářem.

Bill Nighy v Praze (2018) Bill Nighy ve filmu Láska nebeská (2003)

Za svou nejznámější roli stárnoucího rockera z Lásky nebeské (2003) získal cenu BAFTA. Romantický snímek Láska nebeská obdržel v roce 2004 ocenění Empire Award pro nejlepší britský film. Ve stejném roce šlo o nejžádanější DVD v britských půjčovnách. Herec je známý i z filmů Valkýra (2008), Underworld (2003), Stopařův průvodce po galaxii (2005) nebo několika dílů Pirátů z Karibiku.