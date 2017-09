S erotickými scénami jsem skončil, je to děsivé, přiznává Bill Nighy

„Dnes už bych do erotické scény nešel. Myslím si, že nikdo normální by do toho nešel. Když je to nevyhnutelné a mladí jsou do toho nuceni, je to vlastně dost děsivé. S erotickými scénami jsem já osobně skončil,“ říká Bill.

Erotické scény na filmovém plátně jsou podle něj to poslední, co by chtěl v současné době dělat.

„Dovedete si představit, že jste nazí, svítí na vás nepřirozeně asi dvanáct světel a do toho se na vás kouká tak sedm lidí z filmového štábu a vy máte dělat, že právě prožíváte tu nejpříjemnější chvíli na světě? Všichni zírají na váš holý zadek,“ pokračoval Nighy, který si dříve jako herec vůbec nebyl jistý v kramflecích.

„Vlastně jsem se přetvařoval. Snažil jsem se být okouzlující a sexy, abych zaujal. Až později mi došlo, že bych měl být přirozený a sám sebou. A vždycky se mi ulevilo, když jsem mohl přestat s tou romantickou maskou, kterou jsem měl mít na plátně. Víte, ono je potřeba nebrat se v této branži příliš vážně. To není dobré pro nikoho,“ doplnil.

Bill Nighy si kromě legendární Lásky nebeské zahrál ve snímcích jako Lásky čas, Jack a obři, Piráti na vlnách, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže nebo Nezničitelná láska.