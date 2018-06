Otec Kate Hudsonové: Má dcera i syn pro mě umřeli

Mediální přestřelku mezi Billem Hudsonem a potomky vyprovokoval Oliver Hudson. Herec vyvěsil na Den otců na Instagramu fotku, na níž je jako malý chlapec s mladší sestřičkou a otcem. K tomu připsal: „Veselý den zřeknutí se…“

Kate Hudsonová zase dala na internet fotku s Kurtem Russelem a napsala k ní, že mu děkuje za vše, přeje hezký den otců a moc ho miluje.

Jejich otce to rozčílilo a zareagoval tak, že se dětí, které má s Goldie Hawnovou, skutečně veřejně zřekl.

„Řekl jsem jim: Jste volní. Mám celkem pět biologických potomků, ale považuji se za otce pouze tří dětí. Už nadále nepovažuji Olivera a Kate za své děti. Rád bych je tímto požádal, aby přestali používat mé příjmení Hudson. Nejsou už součástí mého života. Oliverův příspěvek na Instagramu byl podlý, krutý a předem promyšlený útok. Je pro mě teď mrtvý. A Kate také. Truchlím nad jejich smrtí, i když stále chodí po této Zemi,“ prohlásil Bill Hudson.

V rozhovoru pro Mail On Sunday také zdůraznil, že když se po čtyřech letech manželství s Goldie Hawnovou rozcházeli, měli hezké vztahy. Až když si v roce 1983 našla Kurta Russella, s nímž žije dodnes, začali se k němu chovat otřesně.

„Když jsme se rozešli, nikdy o mě neřekla ani jedno škaredé slovo. Ale když přišel na scénu Kurt, její výpovědi se změnily a já jsem začal být ten zlý vlk. Ptal jsem se jí tehdy: Goldie, proč mě pomlouváš a říkáš, že jsem otec, co nejeví zájem o děti, když to není pravda? A ona se zasmála a dodala: Ach, Bille, ty víš dobře, že to takhle pro novináře líp zní,“ tvrdí Hudson v rozhovoru pro Mail On Sunday a zdůrazňuje, že ho naopak Hawnová odmítala k dětem pouštět a manipulovala je proti němu. „Goldie chtěla vytvořit mýtus dokonalé rodiny s Russelem a já musel pryč,“ míní Hudson.

Hawnová a Hudson se poznali v roce 1975, kdy on byl populární zpěvák a ona úspěšná herečka. Vzali se o rok později, když už byla Hawnová těhotná. Za dva roky měli druhé dítě - Kate. Problémy v jejich vztahu vznikly podle Hudsona kvůli tomu, že jeho žena chtěla otevřené manželství a nedokázala být věrná jednomu muži.

Bill Hudson tvrdí, že se s dětmi vídat chtěl, ale jejich matka je proti němu poštvala.

V roce 1981 od ní odešel. Podruhé se oženil s herečkou Cindy Williamsovou, s níž má jednatřicetiletou dceru Emily a osmadvacetiletého syna Zacharyho. Ale ani toto manželství nevydrželo. Po rozvodu měl další vztah se ženou, která mu porodila nejmladší dítě - devítiletou Lalaniu.

Hawnová se dala dohromady s kolegou Kurtem Russelem v roce 1983 a je s ním dosud. Ačkoli se nikdy nevzali, jejich vztah je považován za nejšťastnější v Hollywoodu.