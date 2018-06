Bill Gates propadl kartám

9:46 , aktualizováno 9:46

Bill Gates není zas tak úspěšný hráč, jak by se zdálo. V byznysu asi ano – jinak by nebyl nejbohatším mužem světa. V bridži však prý má své rezervy. Zato je to však prý velmi vášnivý karbaník. Šéf známé počítačové firmy Microsoft se zúčastnil mistrovství světa ve hře bridž, které se konalo v Montrealu.