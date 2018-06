Bill Gates ještě zůstává nejbohatším Američanem

Gates byl loni na prvním místě ještě se značným náskokem a celkovým jměním 85 miliard. I když miliardami pykal za kursovní ztráty akcií Microsoftu po soudním nařízení rozdělit jeho podnik, odpovídá i jeho nynější majetek celkovému hrubému domácímu produktu řady méně vyspělých států světa. Americké bankovní kruhy nevylučují, že vhledem k rychlé expanzi Ellisonovy firmy by se tento podnikatel mohl už příští rok vyhoupnout do čela nejbohatších. Gates vede seznam už sedm let za sebou.

Žebříček zrcadlí enormní hospodářský růst v USA, když největší vzestup zaznamenává počítačové a internetové odvětví. 400 největších amerických multimilionářů disponuje dohromady 1,2 biliónu dolarů, což se blíží hrubému domácímu produktu například Británie. Je to přitom o 20 procent více než loni. Věkové spektrum nejmajetnějších sahá od 28 let do 92. Téměř každý třetí superboháč na seznamu svůj majetek ze značné části zdědil. Mezi 400 nejbohatšími je jen 46 žen.