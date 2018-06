Billa Cosbyho propustili z vazby. Zaplatil kauci milion dolarů

Komik se mohl vyplatit kaucí stanovenou na v přepočtu 25 milionů korun. Cosby peníze složil a také odevzdal americký pas. Poté mohl soukromým letounem odcestovat do Massachusetts, kde stráví konec roku s manželkou.

Herci, pro něhož je to první soudní obvinění ze sexuálního deliktu, hrozí v případě prokázání viny trest od pěti do deseti let vězení. Soudce popřál Cosbymu po stanovení kauce hodně štěstí.

Dezorientovaný a viditelně rozrušený komik zvládl pouze poděkovat. Na cestě od soudu ho provázela jeho právnička. Manželka Camile, která ho většinou veřejně podporuje a provází, tentokrát čekala doma.

Cosby novinářům nechtěl k obvinění nic říci, již dříve však všechna nařčení z údajných sexuálních deliktů odmítl. Se ženou, která ho žalovala, měl prý sexuální styk, se kterým ona souhlasila.

„Budeme se rázně bránit proti tomuto neodůvodněnému obvinění a očekáváme, že pan Cosby bude soudem zproštěn viny,“ řekla jeho obhájkyně Monique Pressleyová. Podle amerických médií půjde o zřejmě největší proces s některým z hollywoodských herců za poslední dobu.

Cosby měl před dvanácti lety ve svém domě v Elkins Park v Pensylvánii omámit a znásilnit zaměstnankyni Temple University Andreu Constandovou. V roce 2005 se s ní mimosoudně dohodl a vyplatil ji. Jenže po řadě obvinění dalších žen se rozhodla Pensylvánie případ znova otevřít a prošetřit. A má prý dost důkazů pro to, aby slavného herce mohli žalovat a soudit (více zde).

VIDEO: Herec Bill Cosby čelí obvinění ze znásilnění

Kvůli údajným sexuálním deliktům Cosbyho v minulých letech veřejně obvinilo na 50 žen, soud jim však dosud ani v jednom případě za pravdu nedal. Řada údajných sexuálních deliktů se odehrála před značnou dobou a časová lhůta pro jejich možné vyšetření už dávno uplynula.

Advokátka několika z těchto žen prohlásila, že obvinění Cosbyho je pro ně „nejlepším vánočním dárkem“ a že budou u soudu v případě potřeby ochotně svědčit.