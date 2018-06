Bill Cosby prý znásilnil několik žen. Komik to odmítá komentovat

Bill Cosby se díky téměř nekonečné Cosby Show zapsal do povědomí diváků jako věrný a milující otec. Ale americká média už několik dní řeší jeho sexuální zločiny, o nichž se znovu začalo mluvit, když minulý měsíc komik Hannibal Buress ve své stand-up comedy show nazval Cosbyho sexuálním násilníkem.

V říjnu ho totiž obvinila herečka Barbara Bowmanová (47), že ji znásilnil. Jako sedmnáctiletá dívka se snažila prorazit v Hollywoodu a doufala, že jí starší a zkušenější herec může pomoci. Ten za ni platil hodiny herectví a ubytování. Jednoho večera ji však začal osahávat a přinutil ji sexuálně ho uspokojit. Herečka se později několikrát údajně probudila z bezvědomí zcela nahá. Cosby ji prý omámil a znásilnil. Podobnou zkušenost mají mít i další ženy.

Komikův právník John P. Schmitt v prohlášení oznámil, že se k ničemu nebudou vyjadřovat a celá věc má jeho klienta poškodit.

„Během posledních několika týdnů, se rozběhla kampaň na diskreditaci pana Cosbyho kvůli desítky let starým obviněním. Skutečnost, že se tyto zprávy objevily znovu, neznamená, že je to pravda. Pan Cosby nemá v úmyslu tato obvinění komentovat. Rád by poděkoval všem svým fanouškům za projevy podpory. Žádná další prohlášení pana Cosbyho nebo jeho zástupců nebudou,“ napsal.

Cosbyho kvůli znásilnění vyšetřovali už v roce 2005. V protokolech policie ve Filadelfii figuruje jako osoba, která „nemravnými dotyky“ zneužila kanadskou fanynku Andreu Constandovou.

Ve vysílání americké televizní právní show Celebrity Justice se žalobkyně svěřila, že bezelstně přijala Cosbyho pozvání na návštěvu jeho domova, při níž ji omámil drogami a snažil se zneužít jejího mrákotného stavu. Přestože herec nejdřív svého právního zástupce pověřil, aby celou záležitost zlehčil a označil ji za směšnou, nakonec se ke svému skutku vyšetřovatelům doznal. Případ tenkrát vyřešil mimosoudní dohodou.