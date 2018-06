Pearson vypověděl, že tajné schůzky dřívější hlavy státu s jeho ženou trvaly sedmnáct let a že mu zničily život.

V roce 1981 porodila Browningová dítě, které bylo počato v době vztahu s Clintonem. Pearson je přesvědčen, že je to Clintonův potomek, neboť on sám se v té době se svou ženou sexuálně nestýkal.



Naopak Browningová se v románě Affairs of Heart (Milostná záležitost) vyznala z toho, že se s Clintonem často scházela.