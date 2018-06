Bílé víno jako rychlá pomoc

co víc si lze přát. Ovšem jen do okamžiku, než vám třeba nešikovný číšník vylije sklenku červeného vína na nový bílý kostým či šaty. »Co se čím pokazilo, to se tím také napraví,« uklidňuje nešťastníky Hana Karnoldová z firmy Bohemia sekt, »červené víno je třeba jen rychle neutralizovat, a k tomu je nejlepší bílé víno. Po vyprání vám pak na oblečení žádné skvrny nezůstanou.«