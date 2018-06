Bílé šlo o život, Zeťové o pověst

FOTOGRAFIE ZDE

Už v opeře, ale i na následné party se slavíci "vybarvili" na ty spokojené a druhé naopak.

Gott tuší, co to bude

K prvním patřil určitě velmi profesionální Velký Karel. Krájel po jednatřicáté slavnostní dort, rozdával autogramy a úsměvy. Vysvětloval, že nechystá nyní tolik populární comback, protože neplánuje vlastně žádný odchod. Bonmot ale vyzněl naprázdno. Nikoho totiž nikdy ani ve snu nenapadlo, že by "božský Kája" uvažoval o konci kariéry.

Gott vzal do divadla vzal s sebou svou těhotnou přítelkyni. Poprvé veřejně mluvili o miminku. "Jsem v pořádku, ještě nic nenakupujeme, nezařizujeme. Čtu si samozřejmě nejrůznější časopisy a knížky o mateřství. Už tušíme co to bude, ale nechceme o tom veřejně mluvit," uvedla pro iDNES Ivana Macháčková.

Helena Vondráčková nešetřila elánem ani úsměvy. Konečně si mimosoudně urovnala spory s Bleskem, už se opět přátelí s manažerem Janisem Sidovským. Hned je trochu veseleji. Společně s Monikou Absolonovou a Tomášem Savkou jezdí teď před vánocemi po koncertech. Zpívá, hraje na bicí a tančí.

Spokojeně vypadal i moderátor večera Ondřej Brzobohatý. Měl radost, když za ním celebrity jedna po druhé chodily, chválily ho a třásly rukou. Počáteční tréma prý záhy zmizela. A i když v detailech občas přestřelil - třeba když parodoval amerického prezidenta a prohlásil, že o Gottovo dítě by se Michael Jackson určitě rád postaral -byl "v mezihrách" přiměřeně zábavný a při samotném vyhlašování pak důstojně ležérní.

A že si v přímém přenosu stáhl kalhoty? Laciný moment? Možná, ale zafungoval, protože přišel dobře načasovaný - jako nečekaná pointa.

Bílá zpívala o život

Aneta Langerová je na vrcholu popularity nespokojená. "Všem děkuji, prožila jsem ten nejšťastnější rok v životě, ale co je pro mě nejdůležitější, je vlastní spokojenost - a to zdaleka nejsem," uvedla. Možná, že Aneta je prostě ten typ maximalistky. Právě proto bude vždycky nespokojená, ale pořád dobrá. Na večírky podobného typu nechodí. Tentokrát chyběla, stejně jako vloni, kdy vyhrála kategorii Objev roku.

Na party nepřišla ani stříbrná Lucie Bílá, kterou do státní opery doprovodil přítel Václav Bárta i syn Filip. Oba milující gentlemani si Lucku hlídali jako oko v hlavě a doprovázeli ji ruku v ruce i na záchod. Bílá sice na pódiu s úsměvem předjímala Anetino vítězství, ale když už bylo rozhodnuto a měla zpívat, vystřihla za doprovodu klavíristy Petra Maláska píseň Sommer Time, jako by šlo o život. Snad chtěla všem v tu chvíli vzkázat, že je bojovnice a ještě nám ukáže. Zdá se, že konkurence je pro ní tou nejlepší motivací.

Sám se sebou není až tak úplně spokojený ani Vlasta Horváth. "Teď bych se chtěl soustředit na to, abych napravil kroky, které jsem neudělal nejlíp. Chtěl bych se polepšit," řekl. Na party ho doprovodila jeho manželka Markéta, kterou by prý za žádnou jinou za nic nevyměnil. "Výměna manželek mě vůbec nebaví. Připadá mi to strašně depresivní a Markétu bych do něčeho takového v žádném případě nepustil," tvrdil Vlasta. Jeho žena si ale tuhle reality show prý docela oblíbila.

Zeťová přišla za vzornou

Zatímco Aneta slávu odlehčila džínami a čundráckým khaki úborem a kšiltovkou, skokanka Helena Zeťová si chce zřejmě polepšit pověst zpívající rebelky. Přišla za slušnou s hladkými rozpuštěnými vlasy, oblečena v absolutně nevýstředním zlatém sukňovém kostýmku. Přesně tak, jak se sluší a patří chodit do opery. "Vypadá tak křehce, ale když promluví, je to jako když jede kamion," prohlásil o ní Pepa Vojtek. Ve skutečnosti Helena neřekla nahlas jediné sprosté slovo a usmívala se jako skromné, poslušné děvče. Dokonce si odepřela i pařbu v Ambassadoru.