Bílá znovu zamilovaná! A znovu do mladšího muže

Tenhle muž je také muzikant, ale o něco mladší než Bárta. Milostný románek ovšem bude mít pod kontrolou. Odehrávat se totiž bude pouze na divadelních prknech v novém muzikálu nazvaném Dáma s kaméliemi.

Příběh je to jako vystřižený ze života Bílé i její alternantky Báry Basikové. Hlavní hrdinka, slavná zpěvačka pohybující se v showbyznysu, se zamiluje do mladého muzikanta. "Je to překrásný příběh, který tady v té době prožívá hodně lidí. Nejsme vůbec jeho průkopnice. Nebo možná ano...," směje se Bílá, která si v muzikálu zahraje se svým manželem stejně jako v Excalibru, v němž to mezi nimi poprvé zajiskřilo.



Nechci brzo umřít

"Nicméně já jsem v mém současném vztahu nesmírně šťastná. Jen nechci dopadnout jako ta postava v muzikálu, protože ona nějak brzy umře. Role je ale napsaná výborně. Poprvé se také v Divadle Ta Fantastika objeví živá kapela. A jaká je hudba Michala Pavlíčka, to snad říkat nemusím, to je samo o sobě jistota kvality."



V Dámě s kaméliemi se Bílá objeví až v únoru, premiéru naplánovanou na 22. listopadu odehraje Bára Basiková. Její kolegyně totiž v současné době jede své největší turné v životě, na němž má za hosta mladou zpěvačku Ewu Farnou. O jejím účinkování v muzikálu se mimochodem také jedná.



Bílá si od náročného turné na dlouho neodpočine. Pokračuje 19. října v Jihlavě a 23. října v Liberci. Kalendář má mimochodem nabitý už i na příští rok. Zajímavá práce ji čeká například v pražském Paláci Žofín, kde již kývla na koncert Vánoce s Lucií Bílou.