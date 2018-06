Bílá: vyprodá stadion i v džínách

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Ty tam jsou pěvecká vystoupení v extravagantních šatech ušitých speciálně pro ni. Lucie Bílá se prostě trošku "hodila do pohody". O tom, nakolik v tom má prsty její mladý potetovaný manžel nemusíme spekulovat dlouho. Až si sama Lucie pořídí pavučinu na loket, bude jeho dílo dokonáno:). Zelená černovláskám sluší, o tom není pochyb. Stejně tak je zbytečné si myslet, že v jednoduchém tílku, padnoucích džínách a podpatcích nemůže slavice vyprodat sportovní halu.

Nic proti experimentům, i ty vás udržují svěží, ale napletená prstýnková trvalá je prostě no-no (jak by řekli anglicky hovořící kolegové). Marcela Holanová by mohla vyprávět. Dočetla jsem se, že nejvíc se účes líbí Noidovi a to mě trošku děsí, ale nepřekvapuje. Mladí muži pomohou vrátit čas, ale nemusejí mít vkus. Oblečená je Lucie pěkně, hlavně ta černá kabelka a ležérní tričko sluší moc.

Koukám se na ni a mám chuť udělat "rrrrrr". Někdo se zvířecím motivům vyhýbá a někdo by si myslel, že gepardí kabelka je až dost, ale já stojím při Lucii. A ač se jinak divokých zvířat na svém oblečení bojím, v jejích botách bych se teď ocitla ráda. A s tou taškou na rameni. A pak bych utíkala jako gepard. Daleko...

