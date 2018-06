Bílá věnovala Kodetovi originální dárek: tykání

Šedesátiny Kodeta se uskutečnily v prostorách Klementina, které rovněž sloužily jako výstavní síň malířových děl. Gratulantů se sešlo ohromné množství. Většina obdarovala oslavence pugéty a lahvemi vína.

Lucie Bílá oslavenci v doprovodu kytaristy Lubomíra Brabce zazpívala čtyři písničky. Poté si s ním po letech přátelství potykala, což byl její dárek ke kulatinám.



Lubomír Brabec a Lucie Bílá

Eliška Hašková Coolidge, která sedmadvacet let pracovala pro americkou vládu a v současnosti se mimo jiné věnuje charitativní činnosti, darovala Kodetovi dort se šedesáti svíčkami. Pavel Zedníček s partnerkou Hankou Kousalovou pravou "valašskou vakcínu". Jak by také ne, když je Zedníček řečený Čmaňa valašským ministrem všeho. Do této funkce ho jmenoval král Valašského království Bolek Polívka.



Kristian Kodet sfoukává svíčky na dortu od Elišky Haškové Coolidge

Mezi hosty byli dále například houslista Josef Suk, herečka Jana Šulcová, hudebník Felix Slováček, herečka Světlana Nálepková a také vdova po bratrovi Kristiana Kodeta Jiřím. Soňa Kodetová přišla i s vnučkou Lili, jejíž maminkou je herečka Bára Kodetová.