Bílá v bílém rozzářila fotku osobností roku, pozdní příchod jí prominul i Nečas

"Jsem vesnická holka," vysvětlila Lucie Bílá své zpoždění způsobené komplikovanou dopravou z jejího domu v Otvovicích. "Popravdě řečeno, byla jsem přesvědčená, že to včas nezačne, že budu mít ještě čas na přípravu. Ale takhle rychle jsem si ty šaty ještě nikdy neoblékla," prozradila zpěvačka, která na snímku zasazená mezi tři řady převážně tmavě oděných osobností září jako diamant.

Lucie Bílá si na focení pro MF DNES vybrala šaty, které čtenáři Revue iDNES.cz zvolili v anketě jako nejkrásnější (viz anketa). "To jsem nevěděla, ale nějak cítím, že ke mně ty šaty patří. Já jsem je nejdřív vrátila do obchodu, a pak jsem jim zavolala, že se mi po nich stýská a hned jsem je koupila zpátky," řekla Bílá.

Neplánované zdržení nikomu nezkazilo náladu. Premiér Nečas se zájmem sledoval kreace tanečníka Yemiho, který nevydržel ani chvíli v klidu. "Tak tohle už bych nezvládl," komentoval předseda vlády krkolomnou polohu, v níž Yemi nakonec pózoval.

Tanečník Yemi A.D.

Spisovatel Jáchym Topol si krátil čas hraním na profesionálního modela a neustále se ptal, jestli má dobrý účes a jestli by se neměl raději převléct. Spokojen byl až když jeho outfit schválila herečka Martha Issová.

Režisér Jan Svěrák vymýšlel nejlepší pózu, aby to bylo "akčnější" a Kamil Střihavka žertoval, že je na fotce proto, že lidi konečně našli svého Ježíše.

Když byla pětadvacítka osobností kompletní, trvalo celé focení asi pět minut. Předseda vlády se pak okamžitě vzdálil na jednání a i když ostatní původně spěchali, nakonec je setkání s významnými lidmi z jiných oborů donutilo ke krátkému zastavení. "Byla tam cítit vzájemná úcta a stejně jako každý rok neodolali popovídání s těmi, s nimiž se jen tak nepotkají. Ještě když jsme balili světla, postávaly tam skupinky," řekla produkční Magazínu Víkend Bára Komersová.

Pražský arcibiskup Dominik Duka, předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová a herečka Hana Maciuchová Plukovník Jan Plovajko s Lucií Bílou

Zároveň zalitovala, že se focení nemohly zúčastnit všechny osobnosti, které byly pozvány. Problém byl hlavně se sportovci, kteří jsou převážně v zahraničí. Na snímku tak chybí třeba rychlobruslařka Sáblíková, hokejista Klepiš, lyžař Bauer nebo žokej Váňa.

"Ze sedmnácti sportovců nakonec mohla jen nejmladší Češka, která přeplavala kanál La Manche Lenka Štěrbová. Každý rok se nám podaří dostat na jedno místo v jeden čas tak polovinu těch, které jsme vybrali. Mně osobně mrzí třeba bagrista Josef Kučera, který při povodních zachránil 216 lidí, ale nemohl přijet kvůli práci. Ale máme tam lidi vyznamenané prezidentem, hrdiny z lidu, vědce i umělce, kteří zaznamenali letos úspěchy u nás i v zahraničí," dodala produkční.