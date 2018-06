Bílá utrácí ve velkém: k luxusnímu autu přibyl byt v Praze

"Poslední dobou mi přijde, že jak jsem pořád hledala štěstí v druhých, tak ho teď hledám v sobě. Musím říct, že se rozmazluju, koupila jsem si krásné nové auto, nový byt v Praze a doplnila šatník věcmi, které potřebuju na turné, které začne už 7. září. Chyběly mi botičky, nějaké doplňky a tak podobně," vypočítává Bílá.

Oblečení si vyhlídla v Paříži už před několika týdny, kdy tu byla se synem Filipem a jeho bráškou Honzíkem, synem Pavlíny Baburkové, s níž žije zpěvaččin expartner Petr Kratochvíl. Čtrnáctiletého Honzu má Baburková z prvního manželství. Vedle vyšplhání na Eiffelovku prý společně navštívili Disneyland a sháněli všechno v modré barvě. "Nechápu, jestli je to teď nějaká móda, ale kluci zkrátka chtěli všechno modré, a tak jsme lítali po obchodech a sháněli. Já se mezitím jen tak rozhlížela, abych je nezdržovala, a pak jsem si pro to zaletěla sama."

S oběma chlapci mimochodem trávila Lucie Bílá prázdniny i v Chorvatsku. Protože má raději aktivní odpočinek, naplánovala lenošení u moře po dlouhé době. Očím zvědavých českých turistů se ale vyhnula tím, že bydlela u přátel, kteří mají dům na samotě přímo u moře. Zatímco si kluci užívali projížděk lodí, šnorchlování, nebo jízdy na skútru, ona si vychutnávala samotu a sledovala v televizi svůj oblíbený seriál Doktor House.

"Bylo mi samotné hrozně dobře, mám to ráda být chvilku sama. Byla jsem tam jako dozor, to bylo stejné jako v Paříži, v Disneylandu jsem čekala ty fronty na atrakce, kluci si je za tři minuty sjeli a zase jsem čekala dál. Ale od toho jsou mámy. A jestli jsem na nějakou atrakci šla i já? Ne, já mám adrenalinu dost na jevišti," říká se smíchem zpěvačka.

Nejspokojenější je ale stejně doma. "Kdyby mě nikdo nenutil, tak do ciziny ani nejezdím. Viděla jsem půlku světa, fajn, hezký, ale doma je to nejlepší. Mám hrad, kde mám všechno, co potřebuju k životu, navíc tam mám kolem sebe všechny podstatné lidi."

Momentálně se stýká i s exmanželem Václavem Noidem Bártou. "S Vendou točíme Němcovou jako soundtrack, já jsem natočila video, ale chce to ještě hudbu," prozrazuje zpěvačka. Ve spojení s Noidem vzpomíná také na jeden společný výlet.

"Nejkrásnější bylo, když jsme byli jednou s Vendou v New Yorku a letěli jsme každý s jedním kufříkem a nazpátek jsme jich měli sedm a on měl pořád ten jeden," směje se. "To já takové věci dělám málokdy, ale když už, tak pořádně. Ale to jsem potom schopná vykoupit u benzinové pumpy všechny plyšové hračky. Mám kolem sebe totiž spoustu dětí. Letos budu kmotrou hned čtyřem dalším. Je teď spousta krásných věcí, myslím, že se se mnou lidi o sezoně nudit nebudou," míní Bílá.

Kromě turné připravuje s osvědčenou autorskou dvojicí Osvaldová-Soukup novou desku s názvem Bang Bang. Chce ji věnovat mimo jiné mamince, která letos oslavila sedmdesátiny. "Maminka má ráda 60.léta a tak doufám, že se jí i posluchačům bude líbit. Já jsem z něj tedy prozatím nadšená. Hlavně mám k němu překrásný obal, který fotil Dušan Šimánek. Až budu stará, tak budu říkat, že jsem tak vypadala," uzavírá pyšně zpěvačka.