Bílá ulovila na křest exmanžela i Gottovy, všichni jsou přátelé

Ten den se obě dámy viděly už podruhé. Lucie Bílá byla hostem pořadu VIP zprávy, které Gottová moderuje. "Lucka byla skvělá, měla jsem ale paradoxně větší trému než když byl hostem pořadu Jan Kraus. Asi proto, že se dlouho a dobře známe. Ráda jsem jí pokřtila cédéčko, Lucka je totiž u nás doma na denním pořádku. Její poslední desku Bang Bang naše holčičky poslouchají pořád dokola," říká s úsměvem Ivana.

Domovem Gottových ovšem nezní jen zpěvaččin hlas, bývá u nich doma v poslední době i častým hostem. "Nelinka nedávno přišla domů a smutně řekla: Není tady táta ani Lucka Bílá," líčí s úsměvem Gottová.

Karel a Ivana Gottovi s dcerami a Lucie Bílá

Svoje tři holky doprovodil na křest i Karel Gott, původně měl Charlotku a Nelinku hlídat po dobu slavnostního aktu. Holčičky si ale nechtěly nechat tuhle chvíli zřejmě ujít a chtěly ji vidět zblízka, proto se maminky držely zuby nehty. Na pódium tak nakonec vstoupila celá rodina Gottových.

Středem pozornosti pak byla i na ulici. Stačilo, aby se zastavila u stánku se zmrzlinou a hned se kolem nich shlukl dav lidí.

Bílá nezapomněla Gottové vyseknout poklonu za to, jak jí moderování VIP zpráv jde a jak jí to v nich ohromně sluší. Chválu ovšem pěla i na svého exmanžela Václava. "Je to skutečně vyjímečná osobnost, výborný zpěvák, muzikant a skladatel, doufám, že s ním ještě někdy budu mít tu čest pracovat," přivítala Bílá na pódiu Divadla Ta Fantastika i svého exmanžela.

Václav Noid Bárta složil hudbu k unikátnímu projektu Němcová, Lucčinými slovy byl ovšem viditelně zaskočen. Do tváří se mu dokonce vehnal ruměnec, ostatně jako pokaždé, když slyší chválu na svoji osobu. A že je jí teď požehnaně! Chválen je za výkon v novém muzikálu Robin Hood i za hudbu k úspěšnému filmu Kájínek. Jestli bude sklízet stejné úspěchy i v muzikálu Jesus Christ Superstar, který bude mít premiéru v listopadu, se teprve uvidí.