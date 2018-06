Bílá ukazovala kalhoty, Tofi obšťastňoval ženy

Později večer, kdy už byla půlnoc v dohledu, se lidé rozptýlili do tří místností. "Decentnější" celebrity, které si nepotrpí na hlučné a veřejné zábavy, se odebraly do VIP salónku, kam měli přístup jen ti nejvyvolenější z nejvyvolenějších. Červené víno tam spokojeně popíjel i ministr kultury Pavel Dostál.

Většina zpěváků a hudebníků se ale bavila v hlavním sále. Lucie Bílá ukazovala známým svůj nový model kalhot, Petr Janda se promenádoval se svou o mnoho let mladší přítelkyní a pochutnával si na smažených masových kuličkách, které v davu návštěvníků roznášeli číšníci. Se známými si povídal Marek Eben, kterého zpočátku doprovázela manželka. Mezi lidmi se prodíral Petr Hapka a Karel Šíp.

Ti nejvytrvalejší se pak odebrali na takzvanou Party s Andělem. Konala se v podzemních garážích, kde duněla taneční muzika a kde se snažily roztancovat příchozí dvě velmi odvážně oděné tanečnice. Mnoho mužů z nich nespustilo oči...

Sagvan Tofi, který se rád ukazuje na všech takových akcích, byl ve velmi družné zábavě se zpěvačkou Annou K. a stihnl věnovat svou pozornost také mnoha jiným ženám. Do garáží také spěchal Jiří Stivín a u stolečku, který byl už hodně zaplněn prázdnými skleničkami, se vlnili do rytmu členové skupiny Manic Street Preachers.

Ačkoli se ještě před několika týdny mluvilo o tom, že by ve Veletržním paláci měla objevit hollywoodská hvězda Bruce Willis, známý představitel akčních rolí se neukázal ani při slavnostním ceremoniálu, ani v zákulisí. A organizátoři se nezmínili, jestli se ho vůbec pokusili pozvat. Hostům to ale očividně bylo úplně jedno a mnozí z nich se v paláci bavili až do časných ranních hodin.