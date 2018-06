Bílá svatbu tajila jen na oko

Lucie Bílá, které se teprve v pětatřiceti letech splnil její sen, si nevybrala Lanškroun pro svůj velký den náhodou. S farářem Zbigniewem Czendlikem jsou dobří přátelé už od roku 1998 a zpěvačka město často navštěvuje. Před čtyřmi lety tu také zpívala s královéhradeckým chlapeckým sborem Buonni Pueri, který přijel zazpívat i tentokrát.

Stovky fanoušků a zvědavců překvapily faráře i nevěstu. Snaha zahlédnout alespoň šaty slavné zpěvačky vedla některé z nich až k neuvěřitelným sportovním výkonům. Studenti zdejšího gymnázia sledovali slavný pár nalepeni na oknech, matky opustily na chvíli kočárky a prodíraly se davem, jen aby zahlédly byť jen kousek závoje oblíbené hvězdy.

Původní představu, že nevěsta přejde z nedaleké fary přes náměstí do kostela svatého Václava pěšky, nakonec ochranka změnila a Lucii odvezlo přes náměstí do kostela auto. I tak měli bodyguardi a městská policie co dělat, aby nevěstu v pořádku dopravili před bránu kostela. "Byla překvapená, kolik je tady lidí," řekl příslušník městské policie Stanislav Popelář, který zpěvačku doprovázel ke kostelu a byl tak jedním z posledních, kdo mluvil s Bílou ještě za svobodna. "Mám ji rád, teda jako fanoušek," dodal.

Bílá slzy maskovala úsměvem

Půlhodinový obřad probíhal bez účasti médií a veřejnosti. Kdo se přišel podívat jaké celebrity si Bílá na svatbu pozvala, byl zklamaný. "Viděla jsem jenom Zapletala, prý tu má jen rodinu a nejbližší přátele," komentovala pozvanou společnost nespokojená důchodkyně.

Novomanželka však své fanoušky nezklamala. Po obřadu rozdávala úsměvy, ukázala elegantní šaty a zdravila lidi. Poněkud zaražený novomanžel se nakonec nechal přesvědčit i k polibku před kostelem. Mladý pár a syn Bílé Filip se po čtrnácté hodině projeli městem v kočáře. "Jsem šťastná, mám vás ráda," zdravila lidi dojatá zpěvačka a maskovala slzy svým typickým úsměvem.

Populární zpěvačka se vdávala v jednoduchých bílých saténových šatech s velkým kulatý výstřihem, navržené Liběnou Rochovou. Obličej měla zahalený závojem posetým vzadu živými kvítky. Pod ním splývaly ze stran stažené rozpuštěné vlasy. V ruce držela kytici z bílých frézií doplněnou břečťanem. Stanislav se ženil v tmavém obleku a kravatě. Lucii sňatek úředně potvrdila přítelkyně Dagmar Brčáková a Stanislavovi kamarád Tomáš Kapek.

První den patřil příbuzenstvu, druhý známým

Svatební hostina se konala v lanškrounské kavárně U Pastýře. "Je to klasická staročeská svatba," prozradil iDNES o hostině zaměstnanec. zahradní restaurace "Polévka s masovými knedlíčky, svíčková na smetaně s knedlíkem a třípatrový dort," dodal.

Na čtvrteční večer chtějí novomanželé pozvat do mexické restaurace všechny své známé na oslavu svatby i Luciiných šestatřicátých narozenin (7.4). Příští týden odjedou novomanželé na svatební cestu do Paříže.



Stanislav Penk pochází z Kolína. Hraje na pozoun v Pražské komorní filharmonii. S Lucií se zná už pět let. Odvahu oslovit populární zpěvačku zíkal až letos o Vánocích, když ji doprovázel při jejím turné.

Svatbu Lucie Bílá plánovala už dvakrát. Otec jejího syna, Petr Kratochvíl, se za celou dobu jejich několikaletého vztahu nedokázal ani rozvést. S podnikatelem Radkem Pokorným se Bílá dokonce zasnoubila. Ani on ale nebyl ten pravý, po sedmi měsících se po vzájemné dohodě rozešli.

Tohle Lanškroun nezažil!

Sňatek největší české pop-star byl pro Lanškroun událostí, kterou malé město ještě nezažilo. "Utajená" svatba přilákala nakonec tolik lidí, že na zdejším Jiráskově náměstí nebylo k hnutí. Díky médiím se o Lanškrounu mluvilo a psalo celé středeční odpoledne a večer, fotografii nevěsty a ženicha otiskly všechny čtvrteční deníky. Bílá proslavila Lanškroun, rozvířila zdejší poklidný život městečka.



"Proč nezačala obnova Jiráskova náměstí v plánovaném termínu?" Ptali se ještě o Velikonocích obyvatelé svého starosty. "Kvůli Bílé," vysvětloval trpělivě Ladislav Maixner. "Její svatba je pro město velká čest. A nebojte, práce na náměstí začnou v pondělí, všechno je připravené. Termín jsme určili tak, aby obřad proběhl v klidu."