Bílá: Svatba bude do deseti měsíců

Mé poslední rande na Petříně

Nikdy jsem ho tam neměla. Dokonce i klip Láska je láska se točil ve studiu a ne na Petříně. Vendo, někdy mě tam musíš vzít.

Jakou knihu jsem mu dala naposledy

Encyklopedii o motorkách. A trochu se teď bojím, že se do toho zamiluje, protože když už jsem si ho našla, tak nechci, aby se mi někde rozbil. I když - ta představa, jak jede jenom v tílku, potetovanej, a já se mu tisknu na záda... To bych si líbit nechala.

Kdy budeme mít společný koncert

Ten zatím neplánujeme, ale na Zapletalově Miss vystoupíme poprvé s duetem. Strašně se mi líbí refrén, "nes bych tě na rukou zlomenejch". Protože Vašek je i ve skutečnosti takový rytíř.

Čím mě dokáže naštvat

Ta situace ještě nenastala, zatím jsme ani neměli důvod zvýšit na sebe hlas. Asi je to tím, že kdyby k tomu došlo, tak z nikoho z nás nic nezbude. (Václav: To bych dostal pěkně na tlamu.)

Co říkám na jeho odchod z kapely

Je to jeho volba, ale myslím, že správná. Vašek se narodil proto, aby byl sólista. Mimochodem, ani mně se s kapelou nedařilo - taky vedle sebe musím mít pěšáky, kteří budou plnit mé představy.

Jakému zvířeti je podobný

Psovi, který vypadá tvrdě, ale přitom je miloučký. Ke staffordšírovi. I Venda vypadá, že by vás roztrhal, ačkoliv je laskavej.

Kdy si dám pracovní pauzu

V novinách už se psalo, že jsem těhotná, loni v listopadu jsem prý měla rodit. Ale zatím si to nemůžu dovolit. I proto, že ještě stavíme dům. Až v něm si pauzu vychutnám.

Co Vaškovi vařím

Tohle se mnou není nijak slavné, ale on je milý jedlík. Nejradši má obalovaný hermelín - to koupíte, dáte na čtyřicet vteřin do mikrovlnky a je to.

Co jsem mu zakázala

Myslíte třeba kouření? Ne. Mně jeho ruce voní. A nezakazovala jsem mu ani nic jiného.

Na jakém filmu se neshodneme

Jeckees. To jsou pánové, kteří si různě ubližujou, padají ze schodů, mlátí hlavou do zdi... Filip s Vaškem jsou z toho nadšení, ale já vůbec.

Jak vnímám českou politiku

Nijak zvlášť se jí nezabývám, mám co dělat sama na sobě. Jen si myslím, že by politiku měli dělat zavodáři - bohatí, sebevědomí lidé. Jenže u nás si politici většinou chtějí hlavně vydělat peníze, takže jsou ovlivnitelní. Což je škoda.

Kdy se vezmeme

To nezáleží jen na mně, ale mělo by to být do roka a dne od zásnub. Takže asi do deseti měsíců. Těším se.

Václav Bárta

Čtyřiadvacetiletý skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista vyrostl vedle Lucie Bílé v pražskou muzikálovou hvězdu v Divadle Ta Fantastika se s ním počítá pro důležité role. Nedávno se rozhodl opustit klubovou skupinu Dolores Clan a nadále chce zkoušet štěstí na sólové dráze.

Nevýhody života s Lucií

Nepříjemné je, když Lucku někteří podivíni obtěžujou a já na ně pak musím být tvrdší. Lucka jen řekne heslo, "máš práci", a já si to s tím pánem přiběhnu vyříkat. Párkrát se to stalo.

Kterou Luciinu píseň mám nejraději

Uchvátilo mě už kdysi Requiem - tu první desku mám snad nejraději. (Filípek: A já mám od mámy nejraději Novambu a Vokurky.)

Jaké album jsem jí dal naposledy

Vlastně to svoje. Připravuju totiž sólovku, už mám devět písniček. Bude to zvláštně tajemné, protože teď hodně čerpám z world music, třeba z arabské hudby.

Co posloucháme před usnutím

Televizi. Sledujeme hlavně naučné pořady, kanál Discovery mě strašně baví, a pak milujeme Chalupáře, Homolkovy... Někde psali, že chodíme oblíkaní jako Homolkovi, ale vůbec netušili, že nás neurazí. Jo, a teď jsme oba zamilovaní do Přátel.

Jak mi je bez kapely

S Dolores Clan jsem ještě neskončil, pojedeme do konce června a i potom budu s klukama občas hostovat. Ale pomalu začnu jezdit po festivalech i se svou vlastní muzikou.

Moje druhá nejoblíbenější zpěvačka

Lenka Dusilová a potom holky od nás z divadla. Nechci dělat reklamu, ale Míša Zemánková nebo Tereza Hálová zpívají dobře.

Nejkrásnější dovolená života

Třeba v New Yorku nám bylo s Luckou moc dobře. A ve Španělsku taky.

Můj nejmilejší nástroj

Začínal jsem se zobcovou flétnou, potom přešel na piano a těch nástrojů přibývalo. Teď mám nejraději klarinet, na ten válím často. A taky jsem si oblíbil akustickou basu.

Kam chodíme s Filipem

Chystáme se na ryby, protože kluk dostal před pár dny k desátým narozeninám pruty od dědy.

Co teď skládám

Písničky pro Martina Poštu, kamaráda, který hraje u nás v divadle. On má výborný, černý hlas, tak mu dělám takovou funky desku.