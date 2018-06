Bílá se chtěla vdát už po pěti dnech

Oba novomanželé přivítali každého příchozího už ve dveřích a zářili štěstím a zamilovaností.

"Já si myslím, že když člověk pozná, že má vedle sebe toho pravého, vůbec nad ničím už nešpekuluje, ani se nerozhoduje. Je to prostě dané. My jsme se chtěli vzít už asi po pěti dnech, co jsme se poznali," svěřila se Lucie Bílá a oči jí přitom svítily. "A kdyby to technicky bylo jenom trochu možné, tak jsme to určitě udělali. Stáňa má pro mne to nejpodstatnější - dává mi zázemí, které jsem neměla."

"I já to cítil stejně a když to cítím, tak do toho mohu přeci jít, ne? A jdu do toho, protože to je logické a jedině správné," potvrdil její slova sympatický Stanislav Penk, se kterým se Lucie sblížila při svém podzimním koncertním turné.

"Jak ten vlak pojede dál, to ukáže život, ale samozřejmě jim přeju to nejlepší a nejhezčí. Já doufám, že jim to vyjde," řekl jeden z hostů, zpěvák Karel Černoch, který přinesl jako svatební dar skleněný artefakt od svého kamaráda, architekta Bořka Šípka.