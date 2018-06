Bílá s Vondráčkovou nadchly Kreml

Rozloučily se s ním v Kremelském paláci v Moskvě, kde v pondělí pokračovalo Evropské turné hvězd. Za týden koncertní šňůra skončí vystoupením v Kyjevě.

Vrcholná událost celého turné v proslulém Kremelském paláci se musela i tentokrát obejít bez miláčka ruského publika Karla Gotta, který stále nemá v pořádku hlasivky. Do poslední chvíle sice organizátoři věřili, že se stane zázrak a Gott se na ruzyňském letišti, kde pro něj byl připravený pas, vízum i letenka, objeví. Ten se však nekonal. „Karel nám moc chyběl,“ hlásily po koncertě Bílá s Vondráčkovou, které se do svých partů opřeli s o to větší vervou. Nejvíc zklamané ze zpěvákovy nepřítomnosti však byly jeho ruské fanynky, které na Gotta čekaly s dárky na letišti Šeremetěvo.

Vondráčková jela metrem

Bílá i Vondráčková přijely se svými partnery Václavem Bártou a Martinem Michalem. Vondráčková byla v Moskvě už poněkolikáté. Poprvé to bylo v roce 1968 s Divadlem Rokoko. „Moskvu dobře znám. Přesto se chci podívat, co je tady v měsíci máji nového. Moc se těším. Možná si koupím nějaké boty,“ plánovala krátce po příjezdu. Na obhlídku města vyrazila s manželem a vizážistou Zdeňkem Fenclem hned druhý den dopoledne. Proběhla obchody, odkud si odnesla elegantní kožené kozačky, košili a bundu pro manžela. Pořídila si také minerálku z Kavkazu, která prý blahodárně působí na hlasivky a již si tady pravidelně kupuje i Karel Gott. Nákupy završila obědem v suši baru.

Cestou na Rudé náměstí pak neodolala moskevskému metru a svezla se v něm. „Já už jsem metrem nejela hodně dlouho a Martin má ještě větší zážitek, seděl v něm naposledy někdy před dvaceti lety,“ přiznala se smíchem.

Bílá hraje v šatně karty

Bílá byla v Moskvě teprve podruhé. Poprvé ovšem s manželem. Ten toužil vidět Leninovo mauzoleum, které však bylo v pondělí zavřené. „To nevadí, stejně to působí depresivně,“ chlácholila ho Bílá a provedla ho alespoň po Rudém náměstí. „Je to na mě moc překombinované,“ zhodnotil ho. Rockera naopak oslovil ruský pop, který se linul z rádia - rád by si do Prahy přivezl pár cédéček. Lucie si koupila hodinky, typický ruský suvenýr bábušku, synovi Filipovi kaviár, který prý miluje, a svému synovci Vojtovi riflovou bundu.

Před vystoupením se obě zpěvačky rozezpívaly, poté se koncentrovaly každá po svém. Vondráčková je před začátkem ve své šatně ráda sama, opakuje si texty a soustředí se. I taková profesionálka, která ovládá vedle několika světových jazyků i ruštinu, však umí přiznat nervozitu. „Zdravá nervozita musí být,“ tvrdí rozhodně.

Bílá si buď sama vykládá pasiáns, nebo hraje karty s manželem. „Zrovna jsme hráli prší. Venda je asi víc nervózní než já. Ale je bezvadný, pořád vypráví nějaké vtipy nebo vymýšlí básničky,“ směje se. Z ruštiny si toho prý ze školy pamatuje dost. Ale protože se nerada pouští do věcí, které dokonale neumí, odvážila se jen ruské publikum v jejich mateřštině pozdravit a poděkovat za aplaus. Vodky se však na rozdíl od Václava nedotkla. „Nepiju alkohol, plánuju otěhotnět,“ vysvětlila. „Piju teď takové úžasné čaje, pro které si jezdím k jednomu čajíčkáři do Kralup nad Vltavou. Už bych opravdu ráda řekla, že čekám holčičku. Škoda, že zatím nemůžu.“

Pocta Janu Nekolovi

I když má letošní Turné hvězd dobré ohlasy, lepí se mu tak trochu smůla na paty. Kromě Gottovy hlasové indispozice se na jeho začátku vážně zranil hlavní dirigent Symfonického orchestru Paláce Žofín František Preisler. Vážné zdravotní důvody zabránily odletět do Moskvy i řediteli agentury NKL Žofín Janu Nekolovi. Při pondělním koncertu navíc přišla zpráva, že se jeho zdravotní stav zhoršil a že byl převezen do nemocnice.

Hvězdy zpívaly i pro něj a na dálku mu tím vzdávaly hold. „Moc Honzovi Nekolovi děkuju. Je neskutečné, že dokáže uspořádat takhle velké turné a dát několikrát za sebou nám, interpretům, možnost reprezentovat naši zem. Mně je líp doma a po žádných zahraničních úspěších mé srdce nikdy netoužilo, ale takováhle spolupráce je mi ctí. Navíc se splnil sen mého nejmilejšího autora Ondry Soukupa - vezu mu nahrávku našeho hitu Most přes minulost s úžasným sborem Alexandrovců. Zní to opravdu fantasticky,“ uzavírá Bílá.