Bílá přišla na Slavíky rozvedená, Bartošová z nich odjela limuzínou

Přistavená bílá limuzína byla pro zpěvačku, která se letos vrátila po delší době na hudební scénu, překvapením. Luxusní auto s řidičem na sebe ale nechala dlouho čekat. Ze Státní opery Praha, kde se Slavíci letos opět odehrávaly, totiž vyšla jako poslední až krátce před půlnocí. Doprovázela ji vedle manžela Jiřího Pomeje její rodina. "Pozvala jsem rodiče a sourozence, bratra i sestru, chtěla jsem je mít v této chvíli u sebe. A moje dnešní pocity? Jsem šťastná," svěřila se iDNES.cz Bartošová.

Lucii Bílou doprovázel její bratr Karel a syn Filip. Na rozdíl od maminky, která se v pátek, den před vyhlašováním hudebních cen rozvedla, je zamilovaný. Blonďatou dlouhovlasou slečnu vzal dokonce s sebou na slavnostní večer. V hotelu Ambassador se pak od ní nehnul na krok. Vyhlašování v Opeře si ale užil v první řadě vedle Ewy Farne, která v anketě skončila třetí.

Český Slavík Mattoni 2008

Ta přišla na Slavíky s celou rodinou kromě nejmladší sestry Magdaleny. "Magdalenka zůstala doma, ale jinak jsme tu všichni, rodiče i bráška Adam," vypočítává Farna. Outfit jí jako vždy sladila maminka. "Schválily nám ho dvě stylistky, tak mám jistotu, že je v pořádku. Šaty jsme obstaraly v Polsku a aby nevypadaly zase tak příliš slavnostně, shodila jsem je podkolenkami a čepicí. Na čepice jsem vůbec ulítlá, mám jich doma spoustu a nosím je ke všemu."



Manželka Petra Jandy

Po získání bronzového Slavíka dostala nespočet sms zpráv. "Psalo mi strašně lidí, mám radost," řekla dojatě. Pláč neudržela ani na pódiu. "Vybrečela jsem se pořádně, nešlo to prostě udržet. A nebyla jsem sama, brečela i mamka," vysvětlovala.

Karel Gott přišel tentokrát sám, spekulace o dalším těhotenství své ženy Ivany ale nepotvrdil. Zamlouval to tím, že Ivana chtěla být doma s dcerkami a Slavíka tentokrát sledovala s Charlottkou v televizi. Její táta ji také přes obrazovku pozdravil. Petr Janda se naopak manželkou Alicí chlubil. "To mám krásnou ženu, co?" prohlašoval a láskyplně objímal mladičkou Alici oblečenou do sexy šatů od Alice Abraham.