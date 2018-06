Bílá na premiéře Dámy s kaméliemi chyběla, Babůrková ukázala bříško

Babůrková, která se proslavila úspěchem v soutěži krásy a stala se v roce 1992 Miss Československo, čeká ve svých čtyřiatřiceti letech již pátého potomka. Tři děti, šestiletého Pavlíka, čtyřletého Petra a dvouletou Ilonku má s Petrem Kratochvílem, jedno dítě, dvanáctiletého Honzu, má z předchozího vztahu.

Bývalá modelka se vzdala kariéry a věnuje se plně manželovi a dětem. V poslední době ovšem život za zdmi luxusní jevanské vily spojila s politikou - stala se totiž zastupitelkou v Jevanech.

Recenze muzikálu

V půlce jděte domů Recenze muzikálu

Manžel Lucie Bílé Václav Bárta z nepřítomnosti své ženy smutný nebyl. Naopak byl rád, že na obou premiérách, jedné pro veřejnost a druhé věnované obchodním partnerům, díky pracovním povinnostem chyběla. "Byl bych nervózní. Budu raději, když se Lucka i s Filipem přijdou podívat, až se to trochu zajede," přiznal Bárta.

V muzikálu ztvárnil bravurně roli barona, kvůli které si musel nechat narůst plnovous. Změnu své image ale vysvětluje s úsměvem po svém: "Tak trochu je to kvůli roli, ale hlavní důvod je, že se mi rozbil holicí strojek." Ať je to tak, či onak, Lucie Bílá, která do muzikálu naskočí od února a bude alternovat jeho dosavadní hlavní hvězdu Báru Basikovou, má možná dobrý tip na jeden praktický vánoční dárek.