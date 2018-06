Bílá na jevišti občas neuhlídá emoce a pláče celý víkend

Lucie Bílá, která před několika dny oslavila 43. narozeniny, završila oslavy společně s Kamilem Střihavkou prvním výročím muzikálu Němcová! Nabízelo se proto srovnání s muzikálem Carmen, ve kterém pro změnu ztvárňuje ohnivou divu. "V Němcové jsou hrozně hluboký emoce, nezvládala bych ji hrát pětkrát týdně jako někdy Carmen," přiznala.

Pro Bílou je stále mužem číslo jedna její syn Filip, který ji pobavil a potěšil svým chováním na nedávném předávání cen TýTý. "Člověk se pro takové povolání musí narodit a jeho baví být viděn, mluvit a je mi velkou oporou. Navíc je diplomat po tátovi. Ukázal to na TýTý, kam se za ním sesypali všichni novináři. Mysleli si, že ho dostanou, ale on neměl problém poslat je do háje," dodala zpěvačka.



Lucie Bílá s kolegy z muzikálu Němcová!

Zrcadlo popularity si ale letos neodnesla, předběhly ji Lucie Vondráčková a Iveta Bartošová. Bílá z toho vrásky nemá. "Mám doma těch zrcadélek čtrnáct, mně teď bude stačit, když si mě lidi budou vážit," vzkazuje.

Zpěvačka je momentálně bez partnera, na toho dalšího je prý čas a nejde tak ve stopách svého exmanžela Václava Noida Bárty, který je opět zamilovaný. Jeho nový vztah nechtěla komentovat.

"Nikdy nebudu komentovat vztahy svých bývalých lásek. Žiju si sama pro sebe a Vaškovi přeju, ať je šťastnej, protože je to fajn kluk," uzavírá Lucie Bílá.