Bílá měla slavit, ale trpěla. Chtěla domů

V pražském hotelu Holiday Inn přitom měla kolem sebe všechny své blízké a známé. Desku jí pokřtila dvojice, která, jak řekla, pro ni v životě znamená nejvíc - textařka Gábina Osvaldová a skladatel Ondřej Soukup spolu s hlavním, vzácným kmotrem, režisérem Janem Svěrákem. "Oslovit mě byl nápad Ondry Soukupa, asi vystříleli všechny kmotry. Nebo si na mě při spolupráci na filmu Vratné láhve zvykl," míní Svěrák.

Na pódiu, kde se zpívalo a křtilo, byla Lucie Bílá ještě ve svém živlu. Dokázala vyburcovat početné publikum i k bouřlivému aplausu. "Co to tady mám za kamarády, kteří si neumějí pořádně zařvat! Zařvěte si! Teď!", povzbuzovala. A nedala si pokoj, dokud nebyla s odezvou spokojená. Jakmile ovšem slezla z pódia, vysílala prosebné pohledy k manželovi Vaškovi Bártovi, a kdykoli se k ní přiblížil, stulila se mu do náruče. "Chci domů," šeptala mu do ucha zpěvačka, která netají, že ji strašně baví zpívat, že na jevišti je jako ryba ve vodě, ale nejšťastnější že je doma.

Společnosti, ve které tentokrát chyběl syn Filip, se ale samozřejmě věnovala a oči se jí dokonce několikrát radostně rozzářily. Třeba když viděla Jiřího Bartošku, který na její desce hraje na triangl, jeho manželku, dceru i jejího přítele, tanečníka Jana Bursu. Potěšil ji i Karel Gott, který sice dorazil s hodinovým zpožděním, zato s dárkem nejcennějším - obrazem, který si u něj už dávno vyhlédla, a dokonce si o něj troufale řekla.