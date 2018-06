Bílá mě zničila černou magií, říká Bartošová v knižní zpovědi

Autorka: Michaela Remešová

Kdy jsi se poprvé potkala s Lucií Bílou?

Úplně prvně jsem se s Luckou Bílou setkala kdysi dávno před lety v Praze u tramvajové zastávky, kde jsme stáli s Petrem Sepéšim. Nevěděli jsme, kdo to je. Ale ona nás začala objímat a říkat nám, že nás strašně miluje. A že by také chtěla strašně moc zpívat. Pak říkala, že už zpívá a že nás obdivuje. A chtěla by prý dosáhnout toho, co my. V podstatě to byla taková šílená holka.

Znala jsi ji v té době?

Ne, tohle bylo naše úplně první setkání. Ještě se ani nejmenovala Lucie Bílá, ale Hana Zaňáková. Pak jsme se začaly potkávat různě a vždycky jsem ji tenkrát viděla totálně opilou a sprostou. Nadávala. Třeba si pamatuju, že jsem jednou dělala nějaký rozhovor do rádia. Bylo to na nějaké akci, kam přišel redaktor z rozhlasu s mikrofonem a chtěli rozhovor se mnou i s Luckou. Lucka ale byla úplně nepříčetná, nepříjemná a mluvila hnusně. Já byla jiná, taková, jaká jsem, a strašně jsem jí tím vadila. Profesně ale chtěla být tam, kde jsem já. Ona mě v podstatě nesnášela a říkala: ´Proč já nemůžu mít to, co Bartošová?´ Chtěla zaujmout moje místo, takže pro to udělala absolutní maximum a to včetně černé magie.

Proč si to myslíš?

Bylo to v době, kdy jsem měla největší úspěchy a ona velmi trpěla tím, že nemůže dosáhnout toho, co mám já. U mě šlo všechno přirozeně. Vím, že černou magii jí poradil Petr Kratochvíl. Určitě to byl on.

Jak to víš?

Jednou jsme se potkaly někde na vystoupení a přišla do mé šatny. V podstatě jsme se neznaly a ona zničehonic přišla a řekla: ´Mám pro tebe dárek.´ A dala mi malou sošku z ebenového dřeva, které říkala smutný pán.

Co to je smutný pán?

To je takový schoulený človíček. No a tím to všechno začalo. Od té doby mi bylo strašně špatně. Měla jsem třeba takové stavy, že jsem tři dny nemohla ani dýchat. A jakoby zničehonic jsem ochrnula. Dokonce za mnou musela přijet i máma a ta takovou dálku jela jen v tom případě, když se opravdu dělo něco závažného. Musela se ke mně naklánět, jestli vůbec ještě dýchám. Nikdo nevěděl, co se mnou je.

Co řekl doktor?

Nic. Nevěděl.

Kdy tě napadlo, že to může souviset s tím smutným pánem?

Potom, co se absolutně všechno zlomilo. A já jsem najednou začala být ta špatná a Lucka naopak ta dobrá a úspěšná.

Chceš říct, že jsi od té doby jela profesně dolů?

Ano. Absolutně. Tímhletím černým smutným pánem si pomohla. Ten to všechno rozpoutal a tam to začalo.

Jsi si tím jistá?

Naprosto. Můžu přísahat.