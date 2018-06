Bílá: Farnou na zahradě nezakopu

V poslední době se Bílá s Farnou objevuje snad všude, kde to je možné. Spojení stálice populární hudby a loňského objevu roku Českého slavíka začalo spoluprací na turné Bílé, kde je nadaná zpěvačka hostem. Vztah ale okamžitě přerostl v silnější pouto.

Projevilo se to na křtu desky Ticho Ewy Farne v Lucerna Music Baru, kde se Bílá ujala role kmotry. Bílá totiž v zákulisí předala Ewě cenný dárek - prsten s diamanty. "Cítila jsem to tak. Každá hvězda má mít diamant a Ewa hvězda je," vysvětluje několikanásobná Zlatá slavice, která samozřejmě diamantový prsten také vlastní.

O teenagery se nikdy nepokoušela

Farna má podle Bílé obrovský talent a je navíc prý čistá duše. A to je jí sympatické. Možná i proto spolupráci s Ewou rozšířila. "Když něco říkám, neříkám to jen tak," dokládá sympatie k zástupkyni mladé generace. Míní také, že je hrozně důležité, že tahle generace takového člověka má.

"Já jsem spíš pro lidi, kteří už vědí, co je život. Nejsem moc pro teenagery a ani jsem se o ně nikdy nepokoušela. Nedělám takovou hudbu, dělám hluboké věci, na které má Ewička ještě strašně času. A když se mě někdo zeptá, jak to, že ji nezakopu na zahradě, jak to s oblibou o úspěšných zpěvačkách říkám, odpovídám: "Zakopejte někoho, kdo je stejně starý jako váš syn..... Já jí opravdu moc fandím," říká s úsměvem.

Spolu i příští rok

Kromě toho, že se spolu tyhle dvě sice generačně rozdílné, ale temperamentem a houževnatostí podobné zpěvačky potkají ještě na posledních koncertech Bílé 19. října v Jihlavě, 23. října v Liberci, 8. listopadu ve Zlíně, 11. listopadu v Českých Budějovicích a nakonec 13. listopadu v Praze, zazpívají si spolu na Silvestra na Nově hit Bílé Láska je láska. Spolupracovat budou i příští rok. V březnu se spolu například objeví na Žofíně na Koncertu hvězd.

A jak se na spolupráci s Bílou dívá Ewa Farna? "Je to pro mě opravdu pocta s takovou hvězdou zpívat, splnění jednoho z mých snů. Lucka je strašně milá a sympatická osoba a obdivuju její zpěv a pracovitost," říká.