Bikiny budou vládnout letošnímu létu

15:23 , aktualizováno 15:23

Je čas už myslet na to, jaké plavky si pořídit na letošní léto. Nejvíce "in" budete v plavkách dvoudílných. A to hlavně když zvolíte bikiny, jak v trojúhelníkových tvarech, s předtvarovanými košíčky či poloviční výztuží. Oblibu si v posledních letech také získávají tankiny, topy se špagetovými ramínky. Návrháři mysleli i na to, aby ženy mohly plavky nosit i na dovoloné po městě a tak k nim z vhodného materiálu ušili i sukně a šátky. Novinkou v barvách jsou odvážné odstíny a neobvyklé kombinace. Nejvíce se používá růžová, fialová, ledově modrá, ale také khaki, žlutá a zelená.

Nechte se inspirovat bohatou fotogalerií.