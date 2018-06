BigBrother a VyVolení dostali pokutu i na Slovensku

Podle ředitele kanceláře rady Andreje Holáka přicházejí do úřadu stovky dopisů od nespokojených diváků. "Počet stížností je až rekordní, jsou to až tři stovky denně. Je vidět, že to lidi zvedá ze židlí," řekl Holák.

Markíza má zaplatit hned dvě pokuty: dva miliony a 1,1 milionu slovenských korun. První je za příspěvek v Televizních novinách. "V něm odvysílali skrytou reklamu na pořad Big Brother a ta obsahovala erotické scény," vysvětlil Holák.

"Ta pokuta je velmi vysoká. S největší pravděpodobností se odvoláme," řekla mluvčí Markízy Ivana Semjanová. Joj má za porušení ochrany mladistvých zaplatit 1,1 milionu. Dalších třicet tisíc ji bude stát neoznačení pořadu piktogramem.

Mluvčí Jojky Ľudovít Tóth řekl, že si je televize vědoma chyb. Konkrétně šlo o nesoulad mezi piktogramem s doporučeným věkem diváků a obsahem pořadu.

"Hned na druhy den jsme doporučenou věkovou hranici pro sledování Vyvolených zvedli na patnáct let a s osobou, která byla za tento přešlap zodpovědná, jsme rozvázali pracovní poměr," dodal Tóth.

Licenční rada uložila pokutu dva miliony i Slovenské televizi za dvě březnová vydání soutěže Slovensko hledá SuperStar. STV totiž opakovaně přerušovala pořad reklamním blokem.

Zároveň zahájila rada dalších pět správných konání - tři vůči Markíze za Big Brother a dvě vůči televizi Joj za VyVolené.