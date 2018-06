Big Brother zmizí. Nejméně na půl roku

„Neplánujeme nové pokračování Big Brothera minimálně v prvním pololetí příštího roku,“ řekl v pondělí generální ředitel Novy Petr Dvořák.

Zato konkurenční Prima s druhou sérií VyVolených počítá. „Jsme s VyVolenými velmi spokojeni. Další série bude. v prvním čtvrtletí příštího roku,“ prohlásil šéf Primy Martin Dvořák.

Televizní diváci „pofoukali“ alespoň na závěr Nově bolístku, kterou jí způsobila prohra její reality show Big Brother s VyVolenými. Finále Velkého bratra a vítězství čtyřiadvacetiletého dělníka Davida „Šreka“ Šína si v neděli večer na Nově nenechalo ujít rekordních 2,38 milionu diváků. „To je víc než finále Vyvolených,“ zdůraznil Petr Dvořák. O týden dříve triumf Vladka Dobrovodského ve VyVolených vidělo 2,2 milionu diváků.

V průběhu soutěže přitom VyVolení ve světě známějšího Big Brothera většinou poráželi. Primě totiž nahrálo to, že v létě začala vysílat svou show dříve, její aktéry si na rozdíl od Novy vybrali sami diváci a v průběhu Big Brothera televize průběžně měnila pravidla. Nakonec ho s výjimkou středy a neděle kvůli nižší sledovanosti stáhla i z večerního vysílacího času.

„Je pravda, že sledovanost Big Brothera nesplnila naše očekávání, ale na druhou stranu má více diváků, než jsme očekávali, jiná reality show, Výměna manželek,“ řekl včera Petr Dvořák a zdůraznil, že Nova nehodnotí úspěch či neúspěch vysílání podle jednoho pořadu, ale celého vysílacího schématu. Odpovědi na otázku, zda a kolik Nova na Big Brotherovi vydělala nebo prodělala, se ředitel úplně vyhnul.

Nova ani nezveřejnila, kolik musela vlastníkovi licence nizozemské společnosti Endemol zaplatit za vysílací práva. Prima přiznává náklady na VyVolené 150 milionů korun. Vzhledem k vyššímu renomé Big Brothera ve světě lze usuzovat, že práva na tento pořad byla dražší.

Do finanční bilance obou soutěží ještě mohou zasáhnout pokuty. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zatím kvůli ohrožování mravní výchovy mládeže nadělila Primě pokuty ve výši 22 milionů korun, Nově 17 milionů. „Asi do konce ledna se ta čísla ještě mohou změnit. Posuzujeme všechny pořady s určitým zpožděním,“ uvedl předseda rady Petr Pospíchal. Televize se proti pokutám chtějí bránit i u soudu. Jedno poučení si už nyní Prima vzala. „Nepočítáme s tím, že v pokračování ještě přitvrdíme. Sex ve vile není to, co rozhoduje, zda budou mít diváci o reality show zájem,“ řekl včera šéf Primy Martin Dvořák.