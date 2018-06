Big Brother týral prase, tvrdí ochránci

Po jejich "péči", s níž se dokonce Nova v neděli pochlubila i divákům, totiž pašík zvaný Oskar zkolaboval. Dostal horečku a musel se podrobit veterinárnímu ošetření.

"Nastydl a po pár injekcích už je zase v pořádku," informoval iDNES mluvčí Big Brother Adam Kotalík, podle kterého se už sele do domu nevrátí a už zůstane na farmě, kde se chovají zvířata určená pro natáčení.

Zástupci Ústřední komise pro ochranu zvířat při ministerstvu zemědělství reagovali svým stanoviskem na četné stížnosti čtenářů. Kromě Novy dostal jejich výzvu také magistrát, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, obecní úřad a další instituce.

"Ohradili jsme se úřední cestou a nyní počkáme na reakci televize," uvedla pro iDNES členka komise z Nadace pro ochranu zvířat Romana Šonková. "Jde hlavně o to, aby zvíře bylo v pořádku, aby se ani tohle, ani žádné jiné nezneužívalo a aby na obrazovce zaznělo vysvětlení a omluva," řekla Šonková.

Ochránci zvířat odkazují na zákon, podle něhož se za týrání zvířat považuje nucení k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem.

Zákon také nedovoluje zvířeti z jiných než zdravotních důvodů podávat potravu

obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení či jej jinak poškozují.

"Upozorňujeme Vás, že veřejné vystoupení prasete a manipulace s ním v soutěži Big Brother a chování soutěžících k praseti může být posuzováno jako týrání zvířat a propagace týrání zvířat," píše se v prohlášení.

Cynismus s jakým televize využila sele do své hry, demonstroval Big Brother ještě v pondělí, kdy soutěžícím nabídl k večeři zabíjačku. "To je Oskar, reagovali obyvatelé jeho domu. To je teda psycho," vystihli situaci.

Mluvčí Kotalík však nemůže vyloučit, že Velký bratr nenasadí do vily nějaké jiné zvíře, uvedl pro ČTK v souvislosti s požadavkem ochránců zvířat.