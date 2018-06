Big Brother se brání proti VyVoleným

"Való Világ je protiprávní napodobeninou Big Brother," sdělil Jeroen van Waardenberg ze společnosti Endemol.

"Endemol podniká právní kroky proti výrobcům pořadu Való Világ v České republice, na Slovensku a v Maďarsku z důvodů porušení autorských práv a nekalé soutěže," uvedl.

Licenci na pořad koupila Prima od maďarské společnosti IKO Production, na Slovensku jej bude na podzim vysílat televize Joj. V Maďarsku se pořad poprvé objevil před třemi lety na stanici RTL Klub.

Big Brother je známější a starší reality show, která byla vysílána ve 32 zemích světa a například v Británii nyní skončila již šestá série. Endemol se proti údajnému zneužití formátu a jména pořadu bránil soudně již v Chorvatsku.

Perličkou zůstává, že Endemol vyhrál soudní při proti tamní televizi Nova TV. Ta přitom patří do portfolia společnosti CME, současného vlastníka české Novy, jež reality Big Brother začne vysílat od poslední srpnové neděle.

Dvořák: Nova Endemol podpoří

Generální ředitel Novy Petr Dvořák již před týdnem řekl, že pokud dojde k nějakým soudním sporům mezi Endemolem a poskytovatelem Való Világ, společností IKO Production, má vlastník autorských práv na show Big Brother ve smlouvě vymíněnu všemožnou podporu ze strany Novy. "A my to uděláme. Není to tak, že bychom se my soudili s někým," poznamenal Dvořák.

Endemol Holding je mezinárodní tvůrce, výrobce a distributor programů pro televize a online média. Společnost má ústředí v Nizozemí a podniky ve 23 státech. Od léta 2000 je Endemol součástí skupiny Telefónica, která před nedávnem získala majoritní podíl i v Českém Telecomu.

Prima: Chtějí nás poškodit

"FTV Prima vysílá svůj pořad VyVolení na základě formátu Való Világ, který koupila od IKO Production poté, co byl v Maďarsku dva roky vysílán paralelně s Big Brotherem, aniž by Endemol podal jakoukoli žalobu," uvádí ve svém oficiálním stanovisku televize Prima.

"Oba formáty se od sebe v mnoha zásadních prvcích liší. Celá věc na nás dělá dojem, že si Endemol chce monopolizovat žánr reality show jako takový, a to přesto, že Big Brother zdaleka nebyl mezi reality show založenými na jednoduchém principu postupného vyřazování jednotlivých soutěžících první. Žalobu tedy považujeme za nedůvodnou, budeme se proti ní bránit a jsme přesvědčeni, že jejím cílem je zejména poškození dobrého jména TV Prima a TV Produkce." uvedla Prima.

