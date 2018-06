Big Brother přidal plyn

Soutěžící se dosud mezi sebou nominovali na vyřazení ob týden a druhou neděli pak měl jeden odejít. Nyní se na odchod z domu budou ve zpovědnici navrhovat už každou středu a to díky pasti, kterou jim Big brother přichystal.

V noci jim totiž do bytu umístil stojan s červeným vypínačem a s nápisem Zde tlačit. Zároveň pak celé zařízení opatřil visačkou Netlačit. A škodolibě čekal, co se bude dít.

Plán BB byl jasný: Pokud soutěžící tlačítko i přes upozornění stisknou, urychlí tak systém vyřazování. Středeční večery budou od té chvíle nominační, nedělní vyřazovací. Odměnou za zrychlení hry získají cigarety, které jim zoufale docházejí.

A protože mezi obyvateli domu je dost rebelů, byl si Bratr jist, že některý nevydrží a tlačítko zmáčkne. Tak se taky stalo. Den soutěžící chodili kolem a spekulovali, k čemu zařízení může být a co se stane, když tlačítko stisknou. Napětí nakonec večer nevydržela silná trojka - „Mikeš“ Milan, „Šrek“ David a Filip. Domem Velkého Bratra se okamžitě rozezněla siréna a vzápětí si Velký Bratr do zpovědnice všechny tři pozval, aby jim sdělil, co způsobili. Jejich reakce uvidí diváci v nedělním pořadu.

Pravidlo urychlení platí od příštího týdne a to do odvolání. Nominace na vyřazení teď budou ve středu. Diváci pak budou až do neděle hlasovat o tom, kdo vypadne a každou neděli pak jeden z nich dům Velkého Bratra opustí.