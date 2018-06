Big Brother má nového hráče: Renatu Kajdžas

S příchodem nového soutěžícího už jsou obeznámeni i moderátoři Leoš Mareš a Lejla Abbasová. „Zaskočilo mě to, protože ji znám. Líbila se dramaturgyni a režisérovi a já byl jen zprostředkovatel, chtěli ode mne kontakt. Ani jsem o tom s ní nemluvil. Podrobnosti se dozvím v neděli,“ říká Mareš.

Podle něj bude určitě zpestřením programu, i když praxe ukázala, že nově příchozí bývají vypuzeni obyvateli nejdřív. „Bylo by to i spravedlivé. O všem ale rozhodnou televizní diváci,“ dodává Mareš. A jaká podle něj Renata je? „Veselá, společenská, s každým si rozumí. Zároveň je hrozně od rány, což dokonale dokumentuje v naší rubrice, prostě se s ničím a s nikým nemaže,“ varuje Mareš.

Naopak překvapená byla touto informací moderátorka noční show Eva Aichmajerová. „Kdo z celebrit by mohl být tak zoufalý, aby tam šel? Podle mne by to mohl být Zdeněk Podhůrský s Ivetou Bartošovou. Ti jdou totiž do všeho. Myslím, že by to i přestáli. Základnu fanoušků mají obrovskou, jde jen o to, jestli by jim Češi ty peníze přáli,“ míní Aichmajerová.

A co na to Renata Angelov? „Jednání mezi mnou a Novou proběhlo a jsem v očekávání,“ nevyvrátila možnost oživení života v domě právě svou osobou moderátorka. Důvodem, proč se rozhodla nabídku přijmout, je fakt, že ji málokdo zná v civilu a pod jejím pravým jménem. „Dělám to kvůli práci, chci vejít ve známost. Když přemýšlím nad tím, proč mě oslovili, napadá mě jediné - abych přinesla nějaké oživení, když je to jen o pití a sexu. Já se budu snažit zapůsobit sama a být vtipná za každých okolností. Mám z toho ale hlavu jako pátrací balon,“ přiznává.

Osobně si myslí, že ji soutěžící mezi sebe vůbec nepřijmou, a navíc absolutně nebudou vědět, kdo je. Stačilo by jí, kdyby si naklonila Evu a Shreka. „Eva není vulgární, je to milá a rozumná holka. Myslím, že inteligence tam ze všech pobrala nejvíc. Shrek je taky takový milý kluk, který to má podle mne na háku. A taky mám ráda tu pohádku,“ vysvětluje. Jinak si nedovede představit, co si s ostatními bude povídat. Doufám, že tam bude dostatečný přísun alkoholu, abych to s nimi nějak vydržela. Jestli mi nedají cigára a alkohol, tak řeknu Velkému bratrovi o provaz,“ říká s nadsázkou Angelov.

Trochu se také obává, jestli ji hned v přímém přenosu Lena nezmlátí. Když „přežije“ vstup bez úhony, uloží se zřejmě ve žluté ložnici, víc se jí líbí. Sokyní však Leně rozhodně nebude. Na Filipa má totiž jasný názor: „Je to naprostý idiot.“

Jedinou podmínku, kterou si dala v případě, že do soutěže opravdu vstoupí - a mělo by se to definitivně rozhodnout dnes - je to, že bude nadále hlásit počasí pro Evropu 2. „Řekla jsem, že se rádia nevzdám za žádných okolností. Oni to teď řeší, kalkulují, co by šlo, nebo nešlo. Doufám, že to tak dopadne. Jestli ne, nenastoupím. Rádio je pro mne důležité,“ tvrdí Angelov.

Renatin partner je s její účastí v reality show smířený. „Myslím, že největší starost bude mít o tu havěť, co mám. K papouškovi přibylo mládě, pak mám opici, psa a koně. Zvířata mi ostatně budou chybět nejvíc, potom mobil. Možná se ale v té vile taky pár goril najde,“ říká se smíchem.