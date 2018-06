Big Brother je voyeur a chce sex

FOTOGRAFIE ZDE

Jako první vstoupila do vily soudní zapisovatelka Markéta. "Super, perfektní, na papu, miluju kytky, miluju oheň," rozplývala se první obyvatelka.

Za ní následoval Milan, majitel zastavárny, drsná byznyskonzultantka Klára, která prozradila, že její měsíční příjem je vyšší než 60 tisíc. Tak ta tu nemá co dělat, muselo napadnout každého. Třicetiletá asertivní žena se mezi ostatními vymykala pomyslné laťce. A když se do vily jako poslední a třináctá (!) nastěhovala její mladší ještě studující šestadvacetiletá sestra Eva, vyšla najevo pointa nováckého večera. Protože Velký Bratr počítá jen s tuctem soutěžících, kteří se navíc navzájem neznají, musí jedna ze sester ihned odejít.

Nova inovovala Big Brothera (!) a zkonstruovala ve vile první minishow. Nechala ostatní rozhodovat o tom, která ze sester má odejít. Divadlo vyšlo. Zdálo se dokonce, že emancipovaná Klára hraje hru předem domluvenou. Její kufřík byl dost možná úplně prázdný.

Postupně do barevného domu na Barrandově dorazili v mercedesech kolonou přes celou Prahu David, dělník z Moravy, Šárka, cvičitelka aerobiku, malíř-lakýrník Petr, Sylva, sexbomba z erotických live chatů, kuchař Karel, Lena z brněnské reklamní agentury, jedenačtyřicetiletý a nejstarší Jaroslav, učitel a fotbalista, snowboarďačka Tereza, jejíž rodiče jí soutěž usilovně rozmlouvali. Ve vile bydlí také Filip, mistr Evropy v čínském boxu, co má za sebou i pornozkušenosti.

Zatímco na Primě se už VyVolení vesele svlékají, na Nově se zatím teprve rozhodne, kdo kde bude spát a Šárka už od Velkého Bratra dostala první tajný úkol. Má zařídit, aby v každé ze dvou ložnic spali vždy tři muži a tři ženy. Úkol nesmí ostatním prozradit. Pokud se jí to ale do sobotního rána nepodaří, bude automaticky navržena na vyřazení.

Na Primě vybírali obyvatele vily diváci. Big Brother vybral své "ovečky" sám, pečlivě a velmi sofistikovaně. Tak, aby byli soutěžící něčím zajímaví, přijatelně krásní i mladí, ale ne nezkušení, temperamentní. A co mají společného? Sex. Nikdo z nich nemá problémy o něm otevřeně mluvit. Ten prý zabírá 99 procent Davidova života. "Když není holka, no tak masturbuju," přiznal se devětadvacetiletý Milan (mimochodem někdy před devátou hodinou večerní, televizní rado!) a prozradil na sebe i to, že v životě přečetl jen jedinou knihu, a to Veksláka. "Nelíbil se mi, ale je má nejoblíbenější," zacitoval s chutí jeho výrok moderátor Mareš.

"Jsem připravena na sex s více partnery v domě," smála se dvacetiletá Sylva z Ostravy, když jí před vstupem do domu zpovídal moderátor Leoš Mareš. Zřejmě nebude problém naplnit eroticky laděné noční live show. Doufejme ale, že bude na co koukat i ve večerních hodinách.

