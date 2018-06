Biftek zpod sedla

V restauracích připomínají konzumenti tatarského bifteku tajné bratrstvo, do nehož není každému dopřáno proniknout.

Realita bude zřejmě prozaičtější, přinejmenším ve vztahu mezi temperamentem a konzumací tepelně nezpracovaného hovězího. Není doložen případ,kdy by český konzument tatarského bifteku začal krutě plenit sousedovo území. A že těch konzumentů bylo. Před čtvrtstoletím byl v českým zemích »tatarák« úhelným kamenem nabídky každé slušnější vinárny a zaujímal v ní stejné místo, jaké později obsadil smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou. Talíř s hromádkou rozmělněného syrového masa, uprostřed důlek, v němž se tkví syrový žloutek, kolem kupičky soli, hořčice,koření a drobně pokrájené cibule,vedle další talíř s topinkami a stojánek s lahvemi kečupu a worcesterské omáčky - to byl obrázek zcela všední. Pak zmizel jakoby mávnutím kouzelného proutku. Do temnot pekelných jej poslal dodnes platný hygienický předpis, který označil za »nepřípustné podávat v restauračním stravování tepelně neopracované syrové maso«. Nadšenci si ještě nějaký čas míchali tatarák doma z hrubě mletého a poněkud tučného polotovaru zvaného »rumunské párky«, než zmizel i ten. Zato se v kuchařských rubrikách ženských a rodinných časopisů vyrojily četné návody,jak tatarský biftek nahradit. Přísady zůstaly, jen grunt se změnil - svíčkovou vystřídal rozemletý točený salám, játrová paštika, ba dokonce i vařené fazole či brambory. Všechny ty skvělé nápady měly jednu nespornou přednost - výsledný pokrm vyšel mnohem levněji než originál - a jednu neméně nespornou vadu - chuťově neměl s originálem příliš mnoho společného. Pro labužníky není tajemstvím, že v posledních letech se v několika restauracích a vinárnách tatarský biftek opět podává. Ovšem způsobem poněkud zvláštním. Není na jídelním lístku, dostanete jej jen na předběžnou objednávku, a to jen tehdy,když vás personál zná dostatečně dlouho a považuje za člověka spolehlivého, nebo v případě,že jste takovým spolehlivým jedincem doporučen. Konzumenti »tataráku« tak připomínají tajné bratrstvo, do něhož není každému dopřáno proniknout. Záhadou zůstává, proč se špičkové restauranty nerozpakují veřejně nabízet carpaccio, ačkoliv se na tenoučké plátky syrové svíčkové vztahuje stejný hygienický předpis. Co vlastně činí tatarský biftek tak lákavou pochoutkou, že žene restauratéry do praktického rizika pokuty a strávníky do teoretického rizika salmonely či červovitého parazitárního onemocnění? Jistěže jedinečná chuť syrového masa, podepřená snad i atavismem po předcích, kteří ještě neuměli rozdělávat oheň. Ale možná ještě větší roli tu hraje pocit tvůrce, který se zmocní každého, kdo onu základní, v podstatě indiferentní surovinu začne s pomocí vidličky, lžíce a četných přísad přetvářet ve výsledný skvost. Pocit srovnatelný snad jen s obdobným postupem při přípravě pivního sýru. Čím a jak tedy tatarský biftek ochutit? K nesporným položkám bude zřejmě patřit sůl, hořčice,cibule,patrně i pepř a sladká paprika. Výběr dalšího koření je už individuální, někde nabízejí mletý kmín, jinde kari, lze se setkat i s grilovacím kořením. Rozhodně lze doporučit worcesterskou omáčku, která dokáže chuť mletého masa podtrhnout, zatímco nasládlý kečup dovede pravý opak, a je proto lépe přenechat jej pojídačům hamburgrů a jiným bytostem z gastronomického suterénu. Zajímavým ozvláštněním je přidání lžičky tatarské omáčky, skutečně labužnickým počinem je pak zjemnění chuti centilitrem koňaku nebo kvalitní brandy. V takovém případě je ovšem na místě vynechat z topinek česnek. Podotkněme ještě,že správný tatarský biftek by měl být připraven z pravé svíčkové a naškrábán nožem. Pokud ovšem někde dostanete stopadesátigramový »tatarák« i s topinkami a přísadami za stovku, lze si spočítat, že pravděpodobně pochází ze zadního hovězího a je dvakrát jemně umletý. Koneckonců můžete být rádi, že jej vůbec máte. I když nejpozději do roka patrně začne platit nová vyhláška, která umožní »na individuální objednávku podávat maso deklarované výrobcem jako určené ke zpracování za syrova«. A tatarský biftek tak vystoupí z ilegality.