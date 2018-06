Bielová bojuje za charitu, vyšplhá na Kilimandžáro

"Je to základní lidská nezbytnost, která teď potřebuje být oslovena. Chci pomoci, jakkoli můžu, abych upozornila na život ohrožující krizi nedostatku pitné vody, která neohrožuje jen Afriku, ale celý svět," uvedla Bielová v prohlášení ke svému dobrodružnému výletu na nejvyšší horu Afriky.

K akci přizval Bielovou zpěvák Kenna, jenž vyrůstal v Etiopii a jehož otec se nakazil nečistou pitnou vodou. "Je to globální problém. Není to africký problém. Není to problém jihoamerický. Je to světový, globální problém. Jen v Americe žije jedenáct milionů lidí bez pitné vody," dodal Kenna.

Snoubenka zpěváka a herce Justina Timberlakea je známá svou obezřetností a nedůvěřivostí při výběru filmových rolí. Proto nyní šokovala všechny své fanoušky, když přijala roli ve filmu Powder Blue, kde ztvární striptérku a odtajní svým příznivcům dosud skryté křivky svého těla.