Bieberův dědeček tře bídu s nouzí a stěžuje si: Justin na nás kašle

George Bieber nemůže kvůli problémům se zády pracovat. S manželkou Kathy se snaží vyjít s nízkým příjmem. Nemá peníze na opravu díry ve stropě a spí jen na matracích. Jeho devatenáctiletý vnuk přitom vydělává miliony.

"Z Justina se pravděpodobně stal megaloman. Nikdy nám nevolá. Vypadá to, jako by se ztratil ve svém marnotratném životním stylu a úplně přitom na nás zapomněl," postěžoval si George Bieber listu The Sun.

Dědečka také překvapilo chování vnuka v poslední době. Nechal dětské fanoušky na koncertě čekat několik hodin, pobil se s fotografy a plival na sousedy. "Věřte mi, není to ten milující chlapec, jakým vždycky byl," míní.

Zatímco pro prarodiče z matčiny strany je Bieber prý ochotný utrácet, na svého druhého dědečka zapomíná.

"Pro ně se nic nezdá být příliš drahé. Kupuje jim nové domy, auta, luxusní dovolené, vše, co chtějí, ale pro nás nic. Nový dům by byl skvělý, protože nemůžu vyjít ani po schodech nahoru. Nemůžu kvůli mým zádům," dodal.

Bieberův dědeček není jediný příbuzný, který si stěžuje na bohaté členy rodiny. Sestra fotbalisty Davida Beckhama Lynne žila ze sociálních dávek a dokonce prodala své svatební šaty za 150 korun (více zde). Bratr zpěvačky Madonny Anthony Ciccone už několik let žije jako bezdomovec pod mostem v Michiganu.