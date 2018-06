Bieber nemusí na testy otcovství, jeho fanynka stáhla žalobu

Yeaterová obvinila kanadského zpěváka Justina Biebera, že ji po jednom ze svých koncertů v Los Angeles oplodnil a ona teď musí sama vychovávat jejich společné dítě. Fanynka podala proti Bieberovi žalobu, v níž požadovala prokázání otcovství testem DNA a následně vyplácení výživného na dítě. Žalobu ale teď sama stáhla.

K sexu mezi Yeaterovou a Bieberem mělo dojít v roce 2010 po jeho koncertu v Los Angeles. V žalobě pak tvrdila, že následkem soulože s Bieberem je čtyřměsíční chlapec Tristyn, jenž je tudíž zpěvákovým synem (více čtěte zde).

Do případu se okamžitě vložili právníci zpěváka. Ti dokázali zařídit stažení žaloby bez toho, aniž by musel mladý zpěvák na testy DNA, které chtěl původně absolvovat (více zde).

"Nikdy jsem se s tou ženou nepotkal. Rád bych jen řekl, že především žádné z těch obvinění není pravdivé. Vím, že budu jako slavný terčem útoků, ale nikdy nebudu obětí," prohlásil Bieber v televizi NBC krátce po nařčení.

John Terranova

Co vedlo Yeaterovou ke stažení, není zatím jasné. Hrozilo jí ale obvinění ze znásilnění, protože zpěvák je nezletilý (více zde). K otcovství se však mezi tím přihlásil také její devatenáctiletý expřítel John Terranova, který tvrdil, že po rozchodu s Mariah, za ním přijela do Californie a oznámila mu, že je těhotná a že otcem je on.