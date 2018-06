Biatlonistka Soukalová: Můj život se změnil, ale přítel to zvládá

Sponzorské akce, natáčení reklamy, pózování fotografům, rozhovory v televizi, to je život, na který sportovkyně Soukalová nebyla dosud zvyklá. Krásná biatlonistka do něj ale skočila rovnýma nohama a nenechala se tím semlít, i když jí to občas přerůstalo přes hlavu.

"Já vím, že se na mě spousta lidí zlobí, když si přečetli v novinách, že mi dělá problém dojít si pro housky. Ale já to řekla s nadsázkou, protože opravdu po návratu z olympiády, když jsem si potřebovala jít něco nakoupit, tak obyčejné činnosti trvaly delší dobu, protože já se snažím vždycky všem vyhovět. Teď jsem se už naučila trochu říct ne. Tak doufám, že to pochopí a prominou," říká Soukalová.

Stále je řada akcí, na kterých má kvůli sponzorům účast povinnou. V jednom dni tak byla na setkání s Jarmilou Muchovou Plockovou, vnučkou tvůrce motivu olympijské kolekce Alfonse Muchy, odtud spěchala do botanické zahrady, kde v rámci projektu Kořeny osobností zasadila rostlinu z Madagaskaru, aby se pak přesunula do centra Prahy na křest knihy o biatlonu a pak na autogramiádu a ještě byla na vyhlašování biatlonové ankety (více čtěte zde).

Hektický den plný převlékání, česání a usmívání se do objektivů vystřídal trénink.

"V této fázi je hlavně důležité si uvědomit, co člověk dělá. Já jsem sportovec a je třeba neusnout na vavřínech, neutíkat příliš z tréninkového procesu. Bez tréninku to nejde a na talent nikdo nic nedokázal," říká Soukalová.

Trénování chce věnovat co nejvíc času, a když ten zbytek patří veřejnosti, doplácí na to hlavně její rodina. Soukalová má ale štěstí v dobrém zázemí. "Jsem zadaná dlouhodobě. Je to opravdu velká změna, ale můj přítel na to reagoval mnohem lépe, než jsem já čekala, takže jsem mu vděčná," říká.