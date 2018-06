Bezpečnostní díra Facebooku: sexuální orientace uživatelů

Po vyhledání jména sice vyjede komukoli profilová fotka se jménem a upozorněním, že pro další informace o dotyčném je třeba požádat o přátelství. Ovšem pod tímto textem se objevuje jiný velmi cenný zdroj informací - několik fotek přátel dotyčné osoby. A z nich lze právě snadno poznat, zda je dotyčný muž gay či nikoli. Homosexuální muži tam totiž mají nejčastěji fotky jiných gayů.

IT odborníci Carter Jernigan a Behram Mistree naskenovali do svého programu 1 500 profilů svých spolužáků a fotky jejich přátel s tím, že u každého znali sexuální orientaci, tedy zda je gay, bisexuál, či heterosexuál. Na základě této analýzy pak program pracoval i s profily mužů, u nichž orientace nebyla zveřejněna. A homosexuální jedince program odhalil vždy bezchybně.

Odhalit sexuální orientaci uživatelů Facebooku prý není vůbec těžké. Ilustrační foto.

"Když to poprvé spustili, bylo to naprosto šokující, byli jsme překvapeni, že lze počítačovou analýzou odhalit něco takového… Je to důkaz, že nemáte šanci ochránit informace o sobě," tvrdí profesor Hal Abelson z MIT.

Program spolehlivě odhalí homosexuální muže, ale už není spolehlivý při posuzování lesbiček a bisexuálů. Jernigan a Mistree hodlají své závěry publikovat v odborném časopise.