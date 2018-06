VIDEO: Miluju nakupování bot, přiznává se beznohá modelka Mullinsová

Na rozhovor si udělala čas na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kam přijela na pozvání kosmetické firmy, kterou více než čtyřicet let provází heslo "Protože vy za to stojíte". To se k Aimee hodí stejně dokonale jako profese modelky a herečky.

Přiznám to. Bála jsem se, že jí stejně jako malé děti budu zírat na nohy. Že se budu ošívat a stydět se zeptat na to, jestli se s kamarádkami při víně opije, protože by se jí mohly motat nohy. Bála jsem se přepisu rozhovoru, kde se může objevit i věta, že stojí nohama na zemi, protože ona opravdu taková je.

Nic nepředstírá, nic netají. Bála jsem se jí poprvé podívat do očí, aby v těch mých nezahlédla úzkost a lítost, což u postižených lidí pociťuji. Chtěla jsem vědět naprosto obyčejné věci. Třeba kolikatery nohy si Aimee přivezla do Varů.

VIDEO: Neuvěřitelné, říká o Varech beznohá herečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Teď zrovna představuju tyhle (podívala se na unikátní lýtka, díky nimž může být pětkrát jinak vysoká). Ale mám ještě pár na balerínky a sandály, na podpatky a jedny karbonové," prohodila naprosto normálně.

O svých končetinách mluví bez sebemenšího zaškobrtnutí v hlase. A tomu, že jí kamarádky závidí polohovatelné nohy, se jen usmívá.

"Najednou jsem totiž byla z neschopné superschopná. A to je ta změna ve vnímání reality, o kterou se léta snažím. Pamela Andersonová má v těle víc náhrad než já a označuje ji někdo za handicapovanou? Lidi se zkrátka musí zastavit, popřemýšlet a pak říct: 'Aha, no jo'. Podívejte se na kalendáře ve svých garážích, všechno je umělé... Stále mě překvapuje to, jak některé věci označujeme zkreslenými nálepkami," dodala.