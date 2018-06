Bezdomovkyně našla svou rodinu v realitce

"Bylo mi jasné, že potřebuje pomoc. A navíc, nemůžeme posuzovat lidi jen podle toho, jak vypadají," řekl čtyřiačtyřicetiletý úspěšný makléř Guess. Pozval ženu v špinavých šatech a se spoustou igelitek do kanceláře a vyslechl ji.



"Skoro nic si ze své minulosti nepamatovala. Jen si vzpomněla na jméno naší firmy a měla pocit, že má u nás nějaké peníze."



Guess a ještě jeden zaměstnanec realitní firmy A.G. Edwards & Sons chtěli dát chudé ženě nějaké drobné ze svého, ta to však odmítla, a trvala na tom, že si u nich uschovala svůj majetek.



"Došel jsem k závěru, že to musím prověřit. A tak jsem zavolal do naší kanceláře v Atlantě, jestli jim její jméno něco neříká," uvedl Michael.



Kolegové v Atlantě se podívali do firemních záznamů a zjistili, že Perleyová je skutečně klient firmy. Zároveň objevili, že dáma je na seznamu hledaných osob už po osm let. Ze svého domu v Kentucky zmizela po bolestném rozvodu. Do Nashvillu tehdy zřejmě přiletěla běžnou linkou. Odešla z letiště a po celou následující dobu žila v okolních lesích, na ulici a v útulcích pro chudé.



Rodina po ní přitom neustále pátrala. Perleyová, která má vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a je majitelkou řady investic, se však detektivům vždy vyhnula. Do realitky v Nashvillu dorazila, až když byla zcela na dně.



"Bratr pohřešované Fred jí zavolal ještě v době, kdy seděla u nás ve firmě. Byla opravdu šťastná. I proto, že po letech zase stráví Vánoce se svou rodinou," uzavřel neuvěřitelný příběh Michael Guess.