Beyoncé ukázala štíhlou postavu v upnutých šatech, nemohla ale chodit

0:41 , aktualizováno 0:41

Zpěvačka Beyoncé v posledních měsících dost zhubla. Rozhodla se to ukázat v Metropolitním muzeu v New Yorku, kam přišla v upnutých šatech Emilia Pucciho. Na koberci sice zářila, ale do schodů sama nevyšla. Problémy se šaty měla i Rihanna.